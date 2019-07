Školní hromadné dětské porno šokovalo rodiče! Oplzlosti se vyšetřují. Ředitelka přišla o místo

O nechutných nedůstojnostech informoval slovenský deník Plus Jeden Deň. Podle něj zřizovatel, kterým je Košický kraj, incident původně bagatelizoval. Více jak měsíc po odhalení skandálu však změnil názor. Hejtman Rastislav Trka v pondělí předstoupil před novináře s tím, že je děním na internátě více než pobouřený.

Nová ředitelka má vše prověřit

„Okamžitě jsme začali jednat. Zkontaktovali jsme Státní školní inspekci a oslovili jsme je ohledně spolupráce i psychologů. Uplynulý týden jsme dostali inspekční zprávu. Na jejím základě jsem pověřil vedením internátu Ivanu Belejovou,“ prohlásil košický hejtman. Zuzana (†41) si před smrtí prožila hotové peklo: Z její vraždy teď policisté obvinili Ľubomíra

Upřesnil také, že předchozí řiditelce Daně R. skončilo funkční období koncem června a i přes to, že ji členové rady opakovaně navrhli zvolit do této funkce, on ji v ní nepotvrdil. „Pověřená ředitelka má za úlohu prověřit podíl viny konkrétních lidí a vyvodit z toho důsledky. Toto jsou zatím jen první kroky, chystáme opatření, aby se v budoucnosti zamezilo podobnému nemorálnímu konání,“ pokračuje Trnka.

Ve vzduchu visí trestní oznámení

Zda kraj podá i trestní oznámení, nyní neprozradil. Na nemravné aktivity, které podle listu připomínaly skoro pornofilm, upozornila šokovaná matka děvčete, které bylo ubytované ve zmíněném školním zařízení. Povinně se s dalšími čtrnáctiletými a patnáctiletými dětmi musela zúčastnit podezřelých soutěžních disciplín. Matku rozhořčila i reakce vychovatelky. Lenka (15) se chtěla po znásilnění zabít, zachránili ji policisté Dominik a Marian

„Do programu imatrikulace byly zařazené hry a disciplíny, které se zdály mé dceři ponižující a urážlivé. Když namítala, že to dělat nechce, vychovatelka ji okřikla, aby nemudrovala,“ vypověděla zděšená matka. Žena neváhala a ihned upozornila odpovědné lidi, že nechce, aby se její dcera účastnila takovýchto her.

V sexuálně vypadajících hrách se pokračovalo

I přes slib vychovatelek, že se to nebude opakovat, se v nemravném trendu pokračovalo nadále i v dalších letech. Svědčily o tom i galerie plné děsivých fotografií na jejich webových stránkách. Jakmile se o ně začal deník zajímat, okamžitě byly staženy. Redaktoři listu se poté zkontaktovali s matkou, která na skandál upozornila. Inženýr se měl starat o dívky, kterým umřela máma. Zneužíval je a točil dětské porno, tvrdí obžaloba

Když slyšela, že Dana R. už není ředitelkou, oddechla si. „Je to správně, když zodpovědnou osobou byla v první řadě ona. Kdyby se to stalo jednou, neřeknu, ale tuto praxi měli zažitou už mnoho let. Jsem přesvědčená, že potrestané by měly být i vychovatelky, které tyto aktivity navrhly a nutily do nich neplnoleté děti. Je to už přes čáru,“ uzavřela matka.

Sexuoložka: Do takovýchto her se žáci nesmí nutit

Psychiatrička a sexuoložka Danica Caisová si myslí, že bylo potřebné zvolit mnohem lepší formu programu. „Nikdo nemá právo nutit školáky do aktivit, které jim jsou proti vůli. Toto bylo od vychovatelek nesprávné. Stejně jako předčasné vedení k něčemu, na co mají ještě dost času,“ vyjádřila se k ožehavému tématu. Pedofil a kanibal krmil Valerii (12) lidským masem: Porcování oběti (†21) přehrál detektivům ze záznamu

„Na druhé straně musím říct, že mladí lidé jsou v současnosti vystavení sexuálním atakům téměř denně, ať přímo anebo nepřímo, i proto nepředpokládám, že by to mohlo na těchto dětech zanechat stopu. Jiné je to u rizikových skupin, tam to může dítě poznamenat,“ dodala odbornice. Podle Caisové je potřeba velmi opatrně nakládat s takto citlivým tématem jako je sexualita a to obzvlášť v skupině mladších žáků.