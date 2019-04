Pedofil a kanibal krmil Valerii (12) lidským masem: Porcování oběti (†21) přehrál detektivům ze záznamu

Spravedlnosti neunikl a příbuzní jeho oběti nyní doufají, že se už smaží v pekle. Pedofilní kanibal Arkadij Zvěrev (†22) zemřel v ruské nemocnici po čtyřměsíčním kómatu, do kterého upadl poté, co se ve vězeňské cele pokusil spáchat sebevraždu. Zvěrev se přiznal k vraždě Alexandera Popoviče (†21), kterého o život připravil společně se svou nezletilou „přítelkyní“ Valerií (12).

Psychopatický Rus Arkadij Zvěrev zabil svého domácího Popoviče ve vesnici Novinka nedaleko Petrohradu. Alexanderovi se nelíbilo, že má v jeho domě sex s teprve dvanáctiletou dívkou a hlasitě proti tomu protestoval. Nakonec se mu to stalo osudným.

Sekyrou rozsekal jeho tělo na kusy

Zvěrev sekyrou rozsekal Popovičovo tělo. Vše si přitom natáčel mobilem na video. Děsivý záznam pak ukázal zděšeným vyšetřovatelům, uvedl Daily Mail. Uříznutou hlavu umístil na tři minuty do mikrovlnné trouby. Poté vydloubl oči, které uvařil zvlášť. Kanibal-zahradník rozsekal šéfa (†45) mačetou a snědl jeho penis. Zaměstnavatel mu dlužil plat

Ve všem mu pomáhala přítelkyně Valerie, která se policii také doznala k tomu, že Popoviče bodala, zatímco ho Zvěrev sekal. Na pánvičce pak vařila jeho srdce a mozek, které následně snědla. „Srdce bylo příliš sladké, mozek byl chutnější,“ řekla policii.

Kvůli nízkému věku nebude Valerie souzena

Jelikož je nezletilá, nebude za své činy souzena. Momentálně se nachází v dětském ústavu a o jejím dalším osudu se rozhodne již brzy. Zvěrev byl umístěn do vazby, kde se před čtyřmi měsíci pokusil o sebevraždu. Následně upadl do kómatu. Děsivé detaily z hostiny kanibalů: Srdce je sladké, mozek chutná lépe, popsala 12letá Valerie

V nemocnici byl hlídán ozbrojenými policisty a právě tam vydechl naposledy. Policie poté informovala o smrti pedofilního kanibala Alexanderovu matku Galinu Popovičovou. Podle ní vraha jejího syna potkal spravedlivý osud.

Matku informovala policie telefonátem