Kanibal, který chtěl zabít českou studentku: Stal se kuchařem!

Nového kuchaře má psychiatrická léčebna Broadmoor, která se nachází nedaleko Londýna. Je jím Graham Fisher, který si tam odpykává jednadvacetiletý trest za brutální vraždy dvou žen. V lednu 1998 uškrtil Clare Letchordovou (†40) a stejným způsobem zavraždil i vdovu Berly O'Connerovou (†75). Strážcům zákona navíc přiznal, že Letchordové uřízl rameno, z něhož posléze jedl maso.

V roce 2008 se navíc doznal k napadení dalších žen. V ten samý měsíc, kdy došlo k vraždám, napadl i českou studentku, kterou potkal ve vlaku na cestě do Londýna. Devatenáctiletou dívku se měl pokusit znásilnit a zabít na záchodcích. Dále se přiznal ke znásilnění čtyřicetileté ženy, kterou podle informací BBC sexuálně napadl u ní v domě v Londýně v roce 1991.

Prokurátor Fishera tehdy označil za sexuálního sadistu, který napadá bezbranné a osamocené ženy. Fisher měl navíc podle informací listu The Independent vyšetřovatelům říct, že ho vzrušuje, když vidí, že jeho oběti mají strach.

Soud mu nakonec vyměřil jednadvacet let, ovšem neposlal ho do vězení, nýbrž zpět do Broadmooru. Tam také nyní dostal novou práci! Zaměstnali ho v tamní kuchyni, kde připravuje kuřecí na kari, pizzy a piškotové dorty. „Miluju vaření. Dělám piškotový irský koláč, zázvorový koláč a citronový koláč. Také rád dělám kuřecí na kari,“ měl podle deníku The Mirror psát svému příteli.