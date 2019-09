Brutální vraždu vyšetřují policisté z ukrajinského města Obariv. Osmačtyřicetiletá žena tam zavraždila svého manžela Oleksandera poté, co se vrátil z noční směny. Oleksandr rychle usnul a tehdy na něj Maria zaútočila.

Žena ho ve spánku uškrtila vlastníma rukama. Pak šla a vzala pilku, s níž mu uřízla hlavu. Kuchyňským nožem mu posléze uřízla penis, který hodila psům. Podle informací britského deníku Daily Mail se snažila rozčtvrtit jeho tělo, ale nepodařilo se jí to.

Potřísněná krví utekla do domu svých rodičů. Ovšem při útěku ji viděla sousedka Naděžda Opanasiukovová. „Ruce, chodidla a oblečení měla od krve. Řekla jen: ‚Mám problém. Zabila jsem svého manžela.‘ Nevěřila jsem jí. Myslela jsem, že se pohádali a že ho zřejmě udeřila. Šla jsem se podívat, zdali nepotřebuje pomoc. Když jsem vešla do pokoje, viděla jsem jeho znetvořené tělo. Prostěradla byla nasáklá krví. Zeptala jsem se jí, kde je jeho hlava, a ona odpověděla: ‚Támhle v pytli‘,“ uvedla Naděžda, která posléze upozornila policii.

„Podezřelá se přiznala na místě. Byla obviněna z vraždy a vzata do vazby,“ uvedl policejní mluvčí Vadim Artiukovič. „Žena uvedla, že byla neustále vystavována psychickému a emočnímu zneužívání a neviděla jiné východisko, jak ukončit své trápení. Sousedé řekli, že viděli jejího manžela, jak ji bije a honí ji s pilkou. Žena to ale nikdy nenahlásila,“ dodal mluvčí. Vyšetřování pokračuje, pokud však bude Maria shledána vinnou, hrozí jí patnáct let za mřížemi.