Malou Janu (†12) zavraždil v Českém lese kanibal: Její kamarádka Valerie (16) mu musela pomáhat

V pondělí uplynulo 25 let od brutální vraždy 12leté Jany Tokárové z Kyselky na Karlovarsku. Romskou dívku umlátil heverem 28letý německý zedník Ralf Huse. Vrah se nad mrtvou holčičkou ukájel, pil její krev a dokonce oběti vyřízl a snědl kus masa! Policisté vrahovi říkali Upír z Českého lesa. Deviant v Německu vyfasoval deset let a dva měsíce. Pak putoval do psychiatrické léčebny.