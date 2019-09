Mladá účetní Evženia Šuljaťevová (†26) relaxovala ve vaně doma v ruském městě Kirovo-Čepeck, které se nachází asi 800 kilometrů na východ od Moskvy. Na tom by nebylo nic špatného, ale krásná blondýnka si vedle sebe položila mobil, který nabíjela v elektrické síti. Ten jí bohužel spadl do vany. Evženia neměla šanci to přežít. Zabil ji elektrický proud.