Blondýnka (†30) zmizela v kontejneru na odpadky: Sešrotoval ji popelářský vůz!

Stephanie Coxová (†30) ze Severní Karolíny byla sympatická blondýnka, měla však jednu podivnou zálibu. Prohrabávala se odpadky v popelnicích, jestli v nich nenajde něco zajímavého. Stalo se jí to osudným. Když se ponořila do kontejneru na smetí ve městě Burlington, živá už se ven nedostala.

Jak uvedla Burlingtonská policie s odkazem na informace od rodiny Coxových, pro podivínku Stephanii nebylo vůbec nezvyklé, že rejdila v odpadcích. Příbuzní nahlásili její zmizení 30. ledna. Policie rozjela pátrání a objevila ve městě její auto za nákupním střediskem Alamance Crossing.

Sešrotoval ji popelářský vůz

Vypadalo to, že je auto opuštěné a nikoliv odcizené. Co se stalo, pak odhalily videozáznamy, které pořídily kamery na parkovišti za obchodním centrem. Bylo na nich vidět, jak Stephanie vlezla do jednoho z kontejnerů. Než přijelo v 1:47 ráno popelářské auto, nestihla z něj vylézt. Blondýnka žárlila na sestru modelku (†17): Vydloubla jí oči, uřízla uši a ubodala ji

„Žádné z prozkoumaných videí neukázaly na pozemku nikoho jiného do doby, než přijel nákladní vůz kvůli vyprázdnění odpadků,“ uvedli strážci zákona v prohlášení podle britského Daily Mailu. Naděje, že by byla Stephanie nalezena živá, nyní vyhasly. Na skládce byly totiž objeveny ženské ostatky.

Policie: Nelezte do odpadků