Záhadná smrt krásné školačky (†17): Zastřelila se sama, nebo byla zavražděna?

K tragické a předčasné smrti Kaylissy došlo o víkendu. V jednom z utažských domů se konala domácí párty, které se účastnily desítky náctiletých. Pak ale vyšel výstřel ze zbraně, která se v budově nacházela a školačka padla k zemi mrtvá.

Následně se většina přítomných rozutekla z místa, než na něj stihla přijet policie. „Konala se tam párty. Na ní se nacházela zbraň. Co se pak přesně stalo, nevíme,“ přiznala TV stanici Fox 13 seržantka Melody Grayová, která na místě zasahovala.

Policie toho mnoho neví

„Smrt vyšetřujeme jako podezřelou, protože nevíme, komu přesně zbraň patřila. Nevíme, jestli byla její," pokračovala Grayová. Na dotaz, zda se na místě našly alkohol nebo drogy, neodpověděla. Neví ani, zda se večírku účastnil někdo dospělý.

A neví toho mnohem více. „Co k tomu vedlo? Byla to nehoda? Byl to záměr? V tuto chvíli nevíme,“ dodala s tím, že záhadné bylo zmizení auta zastřelené dívky. To se později nakonec našlo, ale kdo s ním odjel, je nejasné.

Záhadné zmizení auta