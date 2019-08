Zařízení v tunelu fungovala v době tragédie v testovacím provozu. „V jeho rámci došlo k doladění celého systému v závislosti na klimatických podmínkách a k úpravě práce s kamerovými záznamy. Ani tato technika, bohužel, nezabrání nedovolenému vstupu člověka do kolejiště a tunelu,“ uvedla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Více se k události SŽDC vyjadřovat nechce, pouze uvedla, že systémy byly funkční. Zůstala ale například nezodpovězená otázka, proč se při vstupu dívky do tunelu nespustil poplach. „S ohledem na citlivost události nebudeme detaily k mimořádné události medializovat,“ dodala Pistoriusová.

Vešla do tunelu

Při nešťastné prosincové události dívka vešla do jednoho z tunelových tubusů ze Zábělské ulice a došla téměř do čtvrtiny. Tam ji pak srazil a usmrtil rychlík.

Ejpovický tunel má laserový systém, který detekuje pohyb. Kamery pak vyhodnotí, co to je. „Cokoliv se tam dostane od velikosti lišky, tak automaticky vyvolá poplach a posílá informace do Rokycan, Prahy, na drážní hasiče a výhledově i na budované dispečerské pracoviště v Plzni,“ uvedl dříve Milan Majer ze SŽDC.

Zkušební provoz

Policisté s ohledem na závěry zprávy SŽDC případ odložili. Od té doby do tunelu nikdo neoprávněně nevstoupil. Zkušební provoz potrvá nejméně do konce roku, do té doby musí SŽDC požádat Drážní úřad o kolaudaci.

VIDEO: Proražení druhého tubusu tunelu předloni v říjnu.