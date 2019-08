Byla to šílená scéna. V noci ze soboty na neděli obyvatele paneláku v Rimavské Sobotě probudil děsivý křik. Šlo o krásnou 38letou Zdenku, kterou brutálně napadl její 23letý přítel Ján. Podle známých s ním byla jen dva nebo tři měsíce. Jejich vztah skončil tím nejtragičtějším způsobem.

„Byl to až hysterický křik a po chvíli sousedka třikrát zakřičela o pomoc. Hned mi bylo jasné, že se děje něco zlého,“ sdělil deníku Plus JEDEN DEŇ Zdenčin soused, který vražedné běsnění viděl na vlastní oči. „Zdenka vyběhla ze svého bytu a on ji honil. Spadla na zem obličejem dolů, to ještě žila. On ji píchal nožem do zad. Byl to velký kuchyňský nůž a podle mě to dělal za plného vědomí, beze slova, surově. Doslova ji tím nožem rozsekal,“ vypověděl svědek s tím, že pachatelem byl Zdenčin nový přítel, 23letý judista.

Mladík se na šokovaného souseda po chvíli otočil a vyběhl směrem k němu, on se naštěstí duchapřítomně zabouchl v bytě a zamkl dveře. Vrah pak někam utekl.

Po několika hodinách podle Plusky přijali záchranáři na tísňové lince hovor od 23letého Jána, který si sám zavolal o pomoc s bodným zraněním hrudníku. Mladík v neděli ráno zemřel. Policisté zatím nepotvrdili, jestli šlo o Zdenčina vraha.

Podle informací listu Plus JEDEN DEŇ Zdenka dlouho žila v Čechách, a dokonce tu založila rodinu. Do Rimavské Soboty se prý odstěhovala teprve před třemi měsíci, aby tam začala nový život. Zdenčin tříletý synek byl podle deníku v době vraždy naštěstí u otce v Olomouci.

Ján podle Plusky Zdence jen pár dní před vraždou vyznal lásku na sociální síti. Co přesně se mezi milenci stalo, by mělo odhalit policejní vyšetřování.