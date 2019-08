Před soud v Rusku se dostal případ otřesné trojnásobné vraždy. Během přelíčení vyšlo najevo, co vedlo bývalého dozorce Ravena Samara (27) k tomu, že spáchal takové nelidské skutky.

Samar se podle obžaloby dostal do dluhů, které se rozhodl jednou provždy vyřešit, bohužel ale tím nejhorším způsobem. Na odlehlé místo vylákal Konstantina Larkova (35), který chtěl koupit jeho automobil. Samar měl v plánu ho obrat o peníze. Jenže když kupec dorazil na smluvené místo, čekal rádoby lupiče šok. Larkov s sebou totiž přivedl i svou manželku Innu (32) a čtyřletou dcerku Arinu.

Samar byl už odhodlaný jednat. Před očima manželky a dcery popravil Konstantina pěti střelami z pistole. Pak zbraň otočil proti Inně, kterou zabil dvěma přesně mířenými výstřely. Zastřelit dítě však nedokázal, nebo nemohl. Žít ji ale nenechal. Mrtvoly naložil do auta a Arinu, která všechno viděla, posadil na zadní sedadlo. Zamkl vůz a shodil ho z útesu do moře. Dítě se v kabině vozu utopilo. Odnesl si lup ve výši v přepočtu asi 80 tisíc korun.

Pachatel se po zadržení policistům doznal k tomu, co provedl. Kriminalistům pak celou tragickou událost ukázal přímo na místě vraždy. Přiznal, že když holčičku posadil do auta, usedavě se rozplakala, jako by tušila, že ji odsoudil k smrti. Hrůzné detaily přinesla i rodina zavražděných. „Když policie vyzvedla to auto z vody, mrtvá Arinka prý držela tatínka kolem krku. Do poslední chvíle věřila, že ji tatínek zachrání,“ řekla s pláčem dívčina babička a matka zavražděného muže.

Když Samar stanul před soudem, dalo mnoho lidí najevo, co si myslí o tom, co udělal. Tisíce lidí podepsaly petici, ve které požadovali pro vraha hrdelní ortel. Ten byl ale v zemi zrušen. I přes několik tisíc podpisů na petici tak soud tak musel sáhnout „jen“ po doživotí.

Rodina trojnásobného vraha se přesto nemůže s verdiktem soudu smířit. „Pořád nemůže uvěřit tomu, že by tohle můj syn mohl udělat. V životě by nevztáhl ruku na dítě,“ řekla.