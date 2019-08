Vražda seniorů v Břeclavi: Smrt kvůli milionu? Byla to jatka, popsal svědek!

„Byla to úplná jatka. Nebyly to jen stříkance od krve po bytě, vrah do těch mrtvých musel řezat,“ popsal Právu zdroj obeznámený s případem. Policejní mluvčí Pavel Šváb tuto informaci na dotaz deníku nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Těla zavražděného muže (†89) a jeho zhruba padesátileté partnerky měl objevit syn jedné z obětí. Dvojnásobná vražda v Břeclavi! Spořivého seniora (†89) a jeho partnerku našli ubodané

Právě syn zavražděného skončil následně v péči lékařů. Vražda byla natolik brutální, že ho museli odvézt do nemocnice. Z toho, co v domě viděl, se zhroutil. Ve středu policisté na místě prováděli ohledání místa činu. Mimoto také nedaleko domu prohledávali řeku Dyje a její břeh. Na břehu pak našli nůž. Zda se jedná o vražedný nástroj, ukážou až výsledky z laboratoře.

Zavražděný senior byl podle místních nekonfliktní a známý svou spořivostí. Každému také pomáhal. Své družce chtěl koupit byt. „Doma měl určitě přes milion, netajil se tím, že ty peníze má," řekla sousedka pro TV Nova. Žena, kterou neznámý pachatel také zavraždil, se k němu přistěhovala nedávno. V minulosti prý holdovala alkoholu, ale v posledních letech byla prý „čistá".

„Obracíme na veřejnost, která si mohla například všimnout podezřelého pohybu osoby v okolí místa události. Kritickou dobou je čas mezi pondělní 20. hodinou a úterní 14. hodinou. Případné poznatky oznamte na linku 158,“ uvedl Šváb.