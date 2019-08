Opilou ženu se 3 promile chytili za volantem: Podat vysvětlení přijela ještě opilejší

Příběh hříšnice se začal psát už na konci minulého týdne. Namol opilá žena zaparkovala ve středočeské obci Mratín před obchodem s potravinami a jen tak tak, že dokázala vystoupit z vozidla.

Místní na ni zavolali policii a žena nadýchala rovné tři promile alkoholu. Policii v tomto stavu nebyla schopná vysvětlit, co se vlastně stalo. Ti se tedy rozhodli počkat, až vystřízliví. „Ženu předvolali na následující den za účelem sdělení podezření z přečinu,“ řekla Nově policejní mluvčí Eva Hašlová.

K jejich nemalému údivu si však řidička alkoholovou jízdu zřejmě protáhla. Na policii sice dorazila, ale tentokrát nadýchala ještě o půl promile více. Policistům tak nezbylo, než výslech znovu odložit.

Značně je ale překvapil fakt, že černá ovce si to od stanice namířila rovnou k automobilu. Nasedla do něj, nastartovala a odjela, jako by se nechumelilo. Policie za ní vyrazila a zanedlouho ji zastavila.

Tentokrát putovala rovnou na záchytnou stanici. „Druhý den policisté ženě sdělili podezření pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, a to ve dvou případech,“ upřesnila Nově mluvčí.