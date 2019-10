Malebné město Kitzbühel ležící v rakouském Tyrolsku se pomalu vzpamatovává z brutální pětinásobné vraždy. V neděli ráno tam Andi E. vnikl do domu své expřítelkyně, zastřelil jejího otce (†59), poté šel do prvního patra a zavraždil její matku Andreu (†51) a bratra Kevina (†25), který spal ve své posteli. Přes balkón se dostal do uzamčeného bytu, kde byla jeho expřítelkyně Nadine s novým přítelem Florianem. Oba zastřelil.

Střelec posléze šel na policii a udal se. „Položil zbraň a nůž na pult a řekl, že zavraždil pět lidí,“ popsal žalobce Walter Pupp. K hroznému činu měla Andiho vést žárlivost. V sobotu večer měl svou bývalou přítelkyni vidět v restauraci s jejím novým přítelem, což ho rozzuřilo do nepříčetnosti. Andi se se svou dlouholetou láskou rozešel před dvěma měsíci. Ještě v sobotu večer se rozhodl, že si s Nadine promluví, proto šel k ní domů. Dveře otevřel její otec, který Andiho odmítl pustit dovnitř. Andi šel proto domů, kde našel bratrovu legálně drženou zbraň a kolem páté hodiny v neděli ráno se vrátil do domu své expřítelkyně.

K otřesnému případu se vyjádřila i matka Andrease, která spolu s rodinou skončila v péči psychologů. „Všichni jsme z toho velmi špatní, včetně mého syna,“ přiznala žena pro německý deník N-TV.de. Zároveň uvedla, že Andi s Nadine chodil dlouhých pět let. „Chtěli se příští rok vzít,“ doplnila s tím, že se jí dostává podpory od celého města. Její syn tu byl prý velmi oblíbený. „Máme tu spoustu sousedů a známých, všude nám nabízí pomoc,“ uzavřela zdrcená žena.