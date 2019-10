Maria uřízla bankéři hlavu a pak ji uvařila, aby zamaskovala zápach, zní v obžalobě

Španělská policie obvinila z vraždy Maríi del Carmen Merino Gómezovou. Jednašedesátiletá žena měla uříznout hlavu svému příteli Jesúsovi Maríovi Barandovi! Hlavu sedmašedesátiletého bankéře posléze uvařila a zabalila do alobalu, aby nezapáchala! Pak ji uložila do krabice a dala sousedce do úschovy.