Tragédie se odehrála loni v říjnu před jednou z rokycanských továren. Albert A. podle obžaloby přišel k autu, kde seděla jeho partnerka a malý syn. „Otevřel dveře u spolujezdce a po krátké slovní rozepři s poškozenou vytáhl z vnitřní kapsy bundy zbraň, namířil hlaveň zpředu na hlavu poškozené a v úmyslu ji usmrtit jednou vystřelil,“ řekl státní zástupce Jakub Kubias.

Střela ženu vážně zranila, po 11 dnech zemřela v nemocnici. Albert A. tvrdí, že partnerku zastřelit nechtěl. „Vyšla rána, viděl jsem kouř. Vrátil jsem se zpět do svého auta a už si nic nepamatuji,“ popisoval. Údajně na něj měl promluvit syn a on sevřel ruku, ve které držel pistoli, v pěst.

Přiznání odvolal

Po střelbě odjel Albert A. do domu otce své družky, kde měl podle spisu říci, že ji „asi zastřelil“. Jenže to u soudu obžalovaný popřel, prý o tom, že by měl partnerce ublížit, nepadlo slovo. Pak odjel do Plzně ke svým příbuzným, nedaleko jejich bytu ho zadržela policie.

„Často jsme se hádali. Byla mi nevěrná. Ale nikdy jsem ji nemlátil,“ vypovídal Albert A. Zbraň, kterou měl ženu zastřelit, si prý pořídil na obranu. Měl prý konflikty s milencem své družky, který ho i fyzicky napadl. Při domovní prohlídce objevili policisté další dvě nelegálně držené zbraně. „Moje nejsou, vůbec jsem o nich nevěděl,“ tvrdil obžalovaný.

Už „ seděl “

Obžalovaný byl v minulosti odsouzen k 10 letům za obchodování s drogami. Před dvěma lety mu z trestu za dobré chování odmázli třetinu. Přitom do vězení nastoupil až poté, co ho ozbrojeného zadrželi policisté po divokém pronásledování na dálnici D5.

