Nadějný sportovec se teď musí vyrovnávat s tím, že je u něj v životě najednou všechno jinak. „Dříve jsem chodil do práce, dělal jsem svářeče. To teď nemůžu. Hrál jsem florbal, to také nejde. Aktivně jsem žil, to teď nemohu,“ svěřil se pro Blesk.cz Radek. Žije s rodiči a přítelkyní, bez jejich pomoci by se neobešel. O tom, jestli k útočníkovi cítí nenávist či zášť, mluvit nechtěl.

Co se osudný den loni v listopadu stalo, si Radek skoro nic nepamatuje. „Ujela nám tramvaj a tak jsem šel s přítelkyní a kamarádem po ulici směrem do centra. Potkali jsme tři kluky, kterým jsme se vyhnuli. Ale oni se pak otočili a pak dále si už nic nepamatuji,“ řekl Radek.

Uhnuli jsme a oni se na nás vrhli

O tom, co se dělo, vypovídala u soudu právě Radkova přítelkyně Adéla. Šli po chodníku na Klatovské třídě, proti nim šli tři muži, už z dálky bylo patrné, že jsou opilí. Když je míjeli, raději proto uhnuli, protože jeden z opilců se chystal zvracet.

„Nechtěli jsme, aby nás pozvracel, tak jsme uhnuli na stranu,“ řekla. Neví, jestli o sebe přitom někdo nezavadil, když se po chvíli otočila, viděla už, jak na ně muži běží a pokřikují.

Tři totálně opilí Ukrajinci, bratři obžalovaného, do Radka začali strkat a tahali se s ním za oblečení. Pak Andrej tasil nůž. „Šlo o tzv. motýlek s čepelí dlouhou 10 cm a mladíka dvakrát bodl do břicha. Útočil zcela bezdůvodně,“ řekl státní zástupce Martin Rykl.

Operace ho zachránila, vzali mu ale nohu

Radek padl zraněný k zemi, všude byla krev. Napadeným pomohli další Ukrajinci, kteří šli kolem, pomáhali i pochytat opilé útočníky, kteří se mezitím rozprchli.

Radek skončil v nemocnici, kde mu lékaři zachránili život. Kvůli poškození tepen se mu krev nedostávala do nohou a lékaři mu museli tu levou ve stehně amputovat. Bohužel ani pravá noha není zcela v pořádku.

„Strkali jsme se s jinými Ukrajinci, kteří vše vyprovokovali a drželi nás až do příjezdu policie. Nikoho jsem nožem nepobodal,“ hájil se Andrej S. Soud pokračuje výslechy svědků, obžalovanému hrozí až 18 let.

