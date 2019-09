Zpět

na

Brněnský krajský soud překvalifikoval případ programátora Tomáše J. (31) z krádeže virtuální měny bitcoin v hodnotě přes 16 milionů korun na zpronevěru. „Napařil„ mu za to devět let kriminálu. To je o půl roku méně, než dostal před časem u Vrchního soudu v Olomouci. Peníze sebral lidem, kteří si za bitcoiny kupovali drogy!