Na ledě podstoupil dvojnásobný hokejový mistr Marek Melenovský (42) během své kariéry stovky drsných soubojů. Loni v červnu se ale ocitl v situaci, kterou nikdy nezažil. Po zákeřném útoku bijce na Masarykově náměstí v centru Jihlavy se ocitl v bezvědomí, navíc mu zůstaly trvalé následky. Krajský soud v Brně ve středu poslal útočníka Romana Dreveňáka (21) pravomocně na 7 let za mříže.

Hokejový mistr s Karlovými Vary a Zlínem, který odehrál v extralize více než 1000 utkání, zapíjel loni 3. června s přáteli a přítelem své dcery Davidem konec sezóny u mládežnických týmů jihlavské Dukly. Po návratu domů se společně s Davidem ještě vypravil vybrat hotovost z bankomatu.

Na náměstí narazili ve dvě hodiny po půlnoci na hlučnou společnost čtyř mladíků a dvou dívek. Melenovský se rozhodl hlučící skupinu umravnit, řekl jim, ať nedělají „bordel“, nebo přivolá policii. Jenže se mu postavil Roman Dreveňák.

Přišla nečekaná rána do obličeje

„Asi jsem nebyl dost obezřetný. Najednou přišla rána do obličeje a lehl jsem. Víc si nepamatuji, celou situaci jsem si později prohlédl ze záznamu kamer,“ řekl Blesk.cz hokejista.

Přítel jeho dcery se ho chtěl zastat, jenže od útočníkova bratra Patrika přišel neméně brutální útok. „Dostal víc než já, ale paradoxně dopadl lépe. Přitom tam nechyběly ani kopy do hlavy,“ řekl Melenovský.

Obhajoba: Rasismus

Středeční soudní jednání v Brně řešilo odvolání napadeného hráče i obžalovaného násilníka proti červnovému rozsudku Okresního soudu v Jihlavě. „My jsme byli jen trochu hluční, on si začal. Řekl nám, že jsme černí z..di. A začal do mě strkat. Já se jen bránil,“ dušoval se Roman Dreveňák. Jeho obhájkyně tvrdila, že mladík a jeho přátelé čelili rasismu.

„To vylučuji, nic takového tam nezaznělo,“ vzkázal Melenovský, kterého zastupovala zmocněnkyně. Odvolací senát nakonec vyhověl hokejistovi, když mu přisoudil odškodné vypočítané z lékařských bodových tabulek ve výši 130 tisíc korun. S dalšími nároky jej odkázal na civilní soud.

Soud: Zákeřný a brutální útok

Romanovi Dreveňákovi, už dvakrát trestanému za ublížení na zdraví, který Melenovského zranil jen tři týdny po návratu z vězení, naopak potvrdil sedmiletý pobyt v chládku. „Šlo o zákeřný, brutální a agresivní útok,“ shrnula soudkyně Lenka Králíková. Jeho bratr Patrik vyfasoval za napadení druhého muže na Masarykově náměstí už dříve 5 a půl roku vězení.

délka: 00:28 Video Za napadení hokejového mistra Melenovského padl trest: 7 let vězení! TV Blesk Zdeněk Matyáš

Melenovský: Už je to za mnou

Mistr republiky a aktuálně kondiční trenér u jihlavské hokejové mládeže má dodnes trvalé následky. „Neslyším na pravé ucho, to je nevratné. Mám potíže s rovnováhou, na led se postavím, ale hrát se spoluhráči, to už nejde. Ale už jsem se otřepal, je to za mnou,“ řekl Melenovský pro Blesk.cz v reakci na pravomocný verdikt soudu. Od útočníka dodnes neslyšel slova omluvy.