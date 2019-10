Soud ve Slupsku na severu Polska poslal na 15 let za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za vraždu manželky, jejíž tělo se až po téměř 20 letech našlo pod podlahou sklepa v domě, kde rodina v minulosti bydlela. Muž se mezitím se svou zavražděnou ženou dokázal rozvést a pobíral alimenty na dceru, které - stejně jako okolí a úřadům - namluvil, že žena od rodiny utekla do ciziny. Soudce Jaroslaw Turczyn vynesl rozsudek právě na výročí vraždy Angeliky Jakubowské. Zemřela 2. října 1998 ve věku 20 let, uvedla televize TVN 24.