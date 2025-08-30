Exstarosta Řeporyjí Novotný „kroutí“ už 2 měsíce za mřížemi. Zkrácení trestu odmítl?
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný nastoupil 2. července do věznice v Liberci, kde si odpykává tříměsíční nepodmíněný trest. Do basy ho poslal soud poté, co mu kvůli opakovaným přestupkům proměnil dřívější podmínku v trest „natvrdo“. A odsedí si celé tři měsíce, podmíněné propuštění podle své sestry Lenky odmítl a vůbec o něj nežádal.
Podle jeho sestry Lenky Fialové měl možnost odejít na svobodu už v polovině trestu, tedy od 16. srpna. Podmíněné propuštění u krátkých trestů sice není příliš časté, ale v tomto případě by to možné bylo. Novotný se však rozhodl zůstat. „Nechtěl to, chce jít domů bez podmínky, po odsezení celého trestu,“ popsala Fialová pro eXtra.cz.
Na veřejnosti se objevily i spekulace, že mohl o podmínku přece jen požádat, ale komise mu ji neudělila. V takovém případě by bylo jednodušší tvářit se, že jde o jeho osobní rozhodnutí. Jisté ale je, že Novotný vězení zatím zvládá bez potíží.
Podle své sestry tráví čas čtením knih a denního tisku, který mu rodina posílá, a také šachy, ve kterých má být nejlepší v celé věznici. Fialová s nadsázkou tvrdí, že její bratr bere pobyt „jako prázdniny“ a nijak zvlášť nestrádá.
Do domácího prostředí, kde na něj čeká manželka a dvě dcery, by se měl vrátit začátkem října.
Novotný dostal v lednu 2022 tříměsíční trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale soud zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku. Novotný proti rozsudku podal stížnost, tu však nakonec stáhl a rozhodl se do vězení nastoupit. Na jednání o přeměně trestu na nepodmíněný soudkyně uvedla, že má muž v evidenci přestupků 17 záznamů, z toho sedm přestupků spáchal ve zkušební době. Bylo mezi nimi urážení výrazy, které soud odmítl zopakovat, přechovávání marihuany i pervitinu nebo záznam o „neměřitelném alkoholu“ v kartě řidiče.
Začátkem letošního června Novotný také převrátil na bok přívěs na dálnici D4, dle policie byla na vině nepřiměřená rychlost. V dané době byl zbaven řidičského oprávnění.
Ten chce být president