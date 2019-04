Nekrofilní vrah zabíjel ve třech zemích: Jedné ženě před sexem uřízl hlavu

Baktjor Matjakubov (46) dostal za své zločiny doživotí na Ukrajině a Rusku, to samé ho dost možná čeká v rodném Uzbekistánu. V těchto třech zemích nekrofilní vrah zabíjel náhodně vytipované ženy, aby pomstil nevěru své přítelkyně. Matjakubov většinu obětí ubodal a pak měl s jejich těly sex. Jednu z žen souložil i přes to, že jí předtím uřízl hlavu.

Všechny vraždy, pro které Matjakubov byl nebo je souzen se odehrály v rozmezí 13 týdnů postupně ve třech státech – na Ukrajině a v Rusku už ho odsoudili na doživotí, v rodném Uzbekistánu ještě jeho trest neurčili. Poslední obětí maniakova řádění byla 26letá Julia Lebezhina, prodavačka v sexshopu.

„Měl jsem narozeniny, chtěl jsem se potěšit,“ vysvětlil její zabití. Šílenec Julii ubodal dvaceti ranami nožem. „Na takovém místě jsem byl poprvé. Normální děvče by tam nepracovalo,“ zaznělo při šokujícím výslechu. „Rozhodl jsem se, že tu necudnou dívku potrestám. Pak mě její smrt dlouho mrzela. Dokonce se mi o ní zdálo. Byla krásná,“ řekl Matjakubov policistům.

Soud v Rusku tento týden vraha uznal vinným z pěti vražd. Vraždit prý začal na Nový rok 2015, když se dozvěděl, že ho podvádí přítelkyně. „V tu chvíli jsem pochopil, co to znamená mít rudo před očima. Byl jsem neuvěřitelně naštvaný, chtěl jsem ji roztrhat na kousky. Ona to vycítila a utekla,“ popsal Matjakubov okamžik, kterým vražedné řádění začalo.

Násilník přítelkyni pronásledoval na nádraží, kde ji spatřil mluvit s cizím mužem. Matjakubov si podle svých slov v tu chvíli uvědomil, že kdyby ji napadl se svědky, policisté by ho rychle dopadli. Ženu, na které si nakonec vztek vybil, si tak vybral náhodně. Rozzuřený maniak nasedl do auta a jezdil po Moskvě, dokud nenarazil na ženu, kolem které nebyli žádní svědci.

Černého Petra si vytáhla Julia Anpiova, 36letá realitní agentka. „Byla tak krásná a sama,“ řekl Matjakubov u výslechu. Julii nabídl, že ji sveze a ona k němu nastoupila. Dvojice se chvíli bavila, Julia Matjakubovi řekla, že je ženatá a má dvě děti. „Rozčílil jsem se. Vdaná žena a jde sama v noci po ulici! Odvezl jsem ji za město, vytáhl z auta a několikrát bodnul nožem. Pak jsem se cítil lépe. O jednu prostitutku méně,“ šokoval Matjakubov svou chladnokrevností policisty.

Vrah pak odletěl do uzbeckého Taškentu, kde podle obžaloby následující den zavraždil lékárnici. Další dvě oběti zabil 8. ledna. Policisté Matjakubova obviňují z nekrofilie. Podle vyšetřovatelů deviant jedné z žen před sexem uříznul hlavu! Šílený vrah 3. března odletěl na Ukrajinu do Kyjeva, kde během tří dnů zavraždil dvě ženy, Natálii Onipčenko (†47) a Klaudii Lepetjuhovou (†77). Obě mrtvoly osouložil a okradl.

Matjakubovo řádění pokračovalo 14. března, kdy napadl 52letou květinářku. Floristka měla obrovské štěstí, maniak ji s nožem v ruce jen okradl o zlaté náušnice a odešel. Šílenec se pak vrátil do Ruska, kde 17. března zavraždil 44letou Elmíru Gusenko.

Na další oběť si nekrofilní vrah počkal v parku. „Chtěl jsem se naučit zabíjet jen jedním bodnutím,“ popsal svůj tehdejší záměr před soudem v Rusku. Novou metodu si mohl vyzkoušet na ženě, která věnčila malého psa. „Rychle jsem ji bodl, ale nefungovalo to, tak jsem to musel zopakovat. Když vytryskla krev, bylo to, jako kdyby mi spadl kámen ze srdce. Cítil jsem se lépe,“ zaznělo u soudu.

Další dvě oběti našly smrt dva dny po sobě na začátku dubna. Jako vždy šlo o náhodně vytipované osamocené ženy. Jako poslední zemřela 9. dubna Julia Lebezhina, prodavačka v sex shopu. Po týdnu ho dopadli policisté na Ukrajině. V prosinci 2017 ho Ukrajinci předali Rusům, kteří ho za jeho zločiny nyní odsoudili na doživotí. Rusko jedná o Matjakubově vydání s Uzbekistánem.