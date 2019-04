Původní verdikt klatovského soudu z prosince loňského roku přitom zněl, že skutek není trestným činem. „Není jednoznačně prokázáno, že by jednání obžalovaného bylo tak výrazně vybočující ze soubojů na hřišti,“ uvedl v prosincovém verdiktu soudce Jan Kasal.

Brutální faul

Incident se odehrál předloni v Nezamyslicích na Klatovsku při utkání krajského přeboru mezi TJ Nezamyslice a Slavojem Velký Bor. Obránce domácích František D. fauloval útočníka hostujícího týmu.

„Při souboji o míč nezvládl manévr a narazil do holeně levé nohy hráče Slavoje Velký Bor Daniela B. (23). Způsobil mu zlomeniny dvou kostí. Jejich léčba si vyžádala operace v nemocnici ve Strakonicích a doba léčení výrazně přesáhla dobu šesti týdnů,“ řekla státní zástupkyně Marcela Šímová.

Obránce: Nebylo to schválně

František D. vinu od začátku odmítal. Za faul dostal při zápase žlutou kartu a víc se incident neřešil. „Vyběhl jsem z našeho velkého vápna a udělal jsem skluz k němu. Je to běžné odebrání míče soupeři. Jinak než skluzem se mu míč v ten okamžik nedal odebrat,“ vysvětloval fotbalista.

Popíral, že by soupeři nohu přerazil schválně. „Setkal jsem se s ním pak na zápase v Hradešicích. Byl o berlích, ukázal mi nohu a řekl mi, že jsem mu to udělal schválně. To není ale pravda, úmysl to nebyl,“ dodal František D.

Zraněný útočník: Smál se mi

„Trefil mě do poloviny lýtka. Praskly mi obě kosti. Byla to velká rána a slyšeli to přes celé hřiště. Bolest byla strašná, skácel jsem se k zemi a uslyšel jsem, jak se mi směje. Když jsem se s ním pak setkal v Hradešicích, zeptal jsem se ho, jestli mu to přijde normální. Mám jizvu od kolene až po kotník. Odpověděl, že to byl běžný zákrok. Do teď se mi neomluvil,“ vypovídal zraněný hráč Daniel B.

Ten má za sebou několik operací. U soudu uvedl, že podle lékařů by se měl vyléčit bez následků a měl by i dál normálně sportovat a hrát fotbal.

„Jakkoli jsou následky fatální, nelze zde uplatňovat trestní odpovědnost, neboť v tomto případě nebylo prokázáno, že by zde jednání obžalovaného přesáhlo míru rizika, které podstupuje každý hráč, který se účastní utkání v kontaktním sportu, jakým je fotbal,“ uvedl v osvobozujícím verdiktu Kasal.

Státní zástupkyně se proti rozsudku odvolala, krajský soud věc vrátil zpět do Klatov.

VIDEO: Zraněný fotbalista a faulující útočník u klatovského soudu.