Petr Kramný exkluzivně: Přiznal zájem žen. Při životě ho drží jediná věc

I více než pět let po smrti manželky Moniky (†36) a dcery Klárky (†8) v Egyptě na ně Petr Kramný (40) prý denně myslí. Muž, který byl za jejich vraždu odsouzen na 28 let do vězení a nyní sedí na Mírově, to Blesku popsal v exkluzivním rozhovoru a také prozradil, jestli si za mřížemi všímá zájmu žen.

Přemýšlíte o smrti manželky a dcery? Vracíte se v paměti do Egypta?

„Myslím na ně každý den. A fakt, že jsem nic neudělal, mě drží při životě a vrací mi chuť bojovat za očištění mého jména a jména celé rodiny. Občas mám chvíle, kdy se snažím tu prožitou hrůzu vytěsnit. Jindy zase přemítám, kde se mohla stát chyba.“

Máte pravidelné návštěvy?

„Ano, jezdí za mnou mamka s taťkou a taky příbuzní i přátelé. S mnoha lidmi si dopisuji. Jsem rád, že mi věří a stojí při mně.“ Soudkyně zametla s Kramného advokátkou: 6 kroků, které mu zlomily vaz

Řada vězňů má přítelkyni. Vy jste měl také partnerku. Dostáváte dnes dopisy od žen?

„Ano, občas. I moje obhájkyně je žena a posílá mi dopisy. Venku na mě čeká řada dobrých přátel a hlavně moji rodiče.“

Sledujete kauzu Nečesaný?

„Nemám na to tolik prostoru a možností, ale sleduji. Už jen to, jak padají protikladné rozsudky, je směšné. Nejsem sice právník, ale něco o tom za tu dobu vím... Přece pochybnost při prokazování viny má být užita ve prospěch obžalovaného. U nás je to zásadně obráceně.“

Zrovna nedávno byl z vězení propuštěn pravomocně odsouzený únosce ze Zlína. Slyšel jste o tom?

„Ano. V tom případě taky pochybili úplně všichni a tátu od rodiny zavřeli na deset let. Kdyby neměl dobrého právníka a nedokázal najít sám z kriminálu pachatele, tak by seděl dál.“

Třeba jako vrah Ševčík, kterého propustili po 30 letech, a zjišťuje se, že byl v době činu úplně někde jinde?

„Takových případů je celá řada. Jen o nich veřejnost nemluví. Informace se k lidem většinou nedostanou. Médiím stačí, že je vrah za mřížemi, ale jak to bylo skutečně, fakticky nikoho nezajímá.“

Matku s dcerou zasáhl v dovolenkovém ráji elektrický proud: Na hotelu se svíjely v křečích

Vzpomenete si, jak na vás působili egyptští vyšetřovatelé a lékaři?

„Chovali se lidsky, slušně, ctili presumpci neviny. Nejsou to žádní neandrtálci. Soudní lékař, který prováděl pitvu těl v Egyptě, vystudoval na rozdíl od ostravských expertů anglický Oxford. Na tělech nenašel sice nic, ale naše soudy jej vyslechnout nepotřebovaly. Nehodilo se jim to do příběhu, který byl připraven.“

Vaši znalci se ale také moc nevytáhli. Vždyť za své posudky stojí před soudem.

„Asi máte na mysli pana Matlacha s panem Fargašem. Bohužel se vložili do „špatného" případu a může je to stát pověst. Oni nikdy netvrdili, že nejsem vrah, pouze přišli s jinou hypotézou příčiny úmrtí. A to bylo to, co nesedělo vyšetřovatelům. Takže musí být potrestáni. Ti znalci, kteří manipulovali s fotkami ve spise a prokazatelně udělali snímek jednoho srdce a vydávali jej za snímek druhého srdce, stíháni logicky nikdy nebudou. Byli to experti obžaloby.“

Znalců jste ale povolal více...

„To obžaloba také. Měli znalce v oboru elektro, který udělal posudek z Ostravy, aniž by někdy byl na místě činu. Moji další znalci jsou skutečné evropské kapacity a na posudky jsem spor vyhrál 7:3. Za mě se postavila evropská kapacita na patologii srdce a další odborníci, kteří prokazují, že žádný zásah proudem odebrané vzorky neukazují.“

Psali posudek na Kramného, sami nyní stojí u soudu: Za křivou výpověď hrozí znalcům tři roky

Víte, že byly vzorky zlikvidovány?

„Moje obhájkyně před tímto krokem varovala soudkyni Gilovou a Nejvyšší soud. Šlo o logické zametení stop ze strany doktora Dvořáčka. Experta, který pracuje stovky hodin v měsíci a zvládá nejvíce znaleckých posudků v republice a snad i Evropě. Do toho podniká a vyučuje na univerzitě.“

To víte odkud?

„Vyplývá to ze zpráv Spolku Šalamoun. Členové spolku za mnou občas přicházejí na návštěvu a vyprávějí mi o justičních omylech.“ Petr Kramný v exkluzivním rozhovoru: Moje smrt by se všem hodila!

Co se stalo

Podle pravomocného rozsudku Petr Kramný v červenci 2013 na dovolené v egyptské Hurghadě zavraždil elektrickým proudem manželku a dcerku. Po návratu do Česka byl v únoru 2014 zatčen poté, co jej policie odposlouchávala a sledovala. Rozsudek 28 let vězení mu po krajském soudu v Ostravě 1. června 2016 pravomocně potvrdil Vrchní soud v Olomouci.

Bitva znalců

V případu hrály klíčovou roli znalecké posudky. Egyptský patolog Walid Nagi, který prováděl první pitvu zemřelých, tvrdil, že je mohl zabít neznámý jed, který nebyl odhalen. Po repitvě přišli znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě se závěrem, že zemřely po zásahu elektrickým proudem. Ten zpochybnili třeba Radek Matlach a Igor Farkaš, kteří se přiklonili k verzi o otravě. Ten smetl ze stolu autor revizního posudku znalec František Vorel, který opět jako příčinu smrti uvedl elektřinu. Matlach a Farkaš v současnosti čelí obžalobě, že nepravdivě svědčili v Kramného prospěch.

Obnova řízení?

Loni v červenci podala Kramného advokátka Jana Rejžková návrh na obnovu řízení. Jedním z klíčových důkazů mají být nové znalecké posudky předních odborníků Iva Šteinera a Alexandra Pilina, které vyvrací, že by srdce Moniky a Kláry nesla stopy po zásahu elektrickým proudem. Spolek Šalamoun také upozornil na to, že snímek řezu srdcem Klárky je ve skutečnosti zvětšená a upravená fotografie srdce Moniky.