Petr Kramný v exkluzivním rozhovoru: Moje smrt by se všem hodila!

Monika (†36) a Klárka (†8) Kramné zemřely před víc než pěti lety na dovolené v Egyptě. Soud uznal vinným z jejich vraždy Moničina manžela a Klárčina otce Petra Kramného (40), kterého poslal na 28 let do vězení. Odsouzený muž vinu od začátku popírá a nyní bojuje za obnovu procesu.

Proč pořád bojujete o obnovu procesu?

„Protože jsem Monice a Klárce neublížil. Protože jsem odsouzený neprávem. Protože někdo při vyšetřování případu i samotném soudním procesu manipuloval s důkazy.“

Tvrzení »Já jsem nic neudělal« ve vězení používá každý, ne?

„To byste se divil. Jsou tady lidé, kteří svoji vinu nepopírají. Ale těch, kteří tvrdí, že nic neudělali, je taky dost. Netroufnu si odhadnout, kolik vězňů je tady na základě důmyslného vyrábění důkazů ze strany policie, znalců a následné neobjektivnosti soudu. Ale myslím, že jich je dost."

Jak se vlastně z vězení bojuje za obnovu procesu?

„Jen díky mé obhájkyni světlo naděje svítí čím dál silněji, ale snadné to rozhodně není. Podali jsme několik návrhů. Jasně jsme prokázali řadu pochybení, nesrovnalostí, jasných manipulací s důkazy, ale nikoho to nezajímá. Zatím.“

Jaké jsou největší nesrovnalosti ve vašem případu?

„Lidé na to zapomněli, ale několik týdnů jsem nemohl odletět z Egypta, kde se případ vyšetřoval. Myslíte si, že kdyby tamní policisté a lékaři na něco přišli, že by mě nechali odjet domů? Vždyť záhadná smrt dvou mladých turistek mohla paralyzovat jejich cestovní ruch. Nová zjištění a důkazy ukazují, že se vražda nestala. To jsem říkal od začátku.“

Vzpomenete si, jak na vás působili egyptští vyšetřovatelé a lékaři?

„Chovali se lidsky, slušně, ctili presumpci neviny. Nejsou to žádní neandrtálci. Soudní lékař, který prováděl pitvu těl v Egyptě, vystudoval na rozdíl od ostravských expertů anglický Oxford. Na tělech nenašel sice nic, ale naše soudy jej vyslechnout nepotřebovaly. Nehodilo se jim to do příběhu, který byl připraven.“

Uvažoval jste někdy o sebevraždě?

„Ne. Určitě by se hodila těm, kteří vytvářeli nepřímé důkazy proti mé osobě. Ale já chci žít a očistit své jméno.“

Soudkyně zametla s Kramného advokátkou: 6 kroků, které mu zlomily vaz

Co se stalo

Podle pravomocného rozsudku Petr Kramný v červenci 2013 na dovolené v egyptské Hurghadě zavraždil elektrickým proudem manželku a dcerku. Po návratu do Česka byl v únoru 2014 zatčen poté, co jej policie odposlouchávala a sledovala. Rozsudek 28 let vězení mu po krajském soudu v Ostravě 1. června 2016 pravomocně potvrdil Vrchní soud v Olomouci.

Bitva znalců

V případu hrály klíčovou roli znalecké posudky. Egyptský patolog Walid Nagi, který prováděl první pitvu zemřelých, tvrdil, že je mohl zabít neznámý jed, který nebyl odhalen. Po repitvě přišli znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě se závěrem, že zemřely po zásahu elektrickým proudem. Ten zpochybnili třeba Radek Matlach a Igor Farkaš, kteří se přiklonili k verzi o otravě. Ten smetl ze stolu autor revizního posudku znalec František Vorel, který opět jako příčinu smrti uvedl elektřinu. Matlach a Farkaš v současnosti čelí obžalobě, že nepravdivě svědčili v Kramného prospěch.

Obnova řízení?

Loni v červenci podala Kramného advokátka Jana Rejžková návrh na obnovu řízení. Jedním z klíčových důkazů mají být nové znalecké posudky předních odborníků Iva Šteinera a Alexandra Pilina, které vyvrací, že by srdce Moniky a Kláry nesla stopy po zásahu elektrickým proudem. Spolek Šalamoun také upozornil na to, že snímek řezu srdcem Klárky je ve skutečnosti zvětšená a upravená fotografie srdce Moniky.