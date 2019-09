Na doživotí bez možnosti propuštění poslal soud v australském Perthu do vězení Anothonyho Harveyho, který vyvraždil svou rodinu. „Neexistuje žádný případ, který by se s tím dal srovnávat,“ uvedl soudce Justice Stephen Hall podle britského deníku The Sun. Brutální vražda se stala začátkem září v roce 2018. Anthony tehdy čekal doma na svou manželku Maru, která se domů vracela z noční směny v tamním supermarketu. Poté, co přišla domů, ji pětadvacetiletý otec udeřil tyčí a ubodal ji k smrti!

Poté šel do pokoje svých dcer Charlotte a dvojčat Alex a Beatrix, které v tu dobu ještě spaly. Tříletá Charlotte měla na těle osmatřicet bodných ran! Neušetřil ani svou tchyni Beverly Quinn, která přišla domů druhý den ráno poté, co přes noc hlídala děti.

Podle soudních záznamů Anthony vraždu plánoval. Několik dní před brutální vraždou vzal svou manželku do banky, aby mu dala přístup ke svému účtu. Pět dní po vraždách se do banky vrátil a vybral 21 tisíc liber (618 tisíc) z jejího účtu. Poté odjel do 138 km vzdáleného města Pannawonica, kde bydlí jeho rodiče. „Udělal jsem něco opravdu špatného. Ublížil jsem jim. Chybí mi. Proč jsem jim ublížil?“ měl se doznat svému otci, který ho poté odvedl na policejní stanici.

Soudu byl navíc předložen i jeho deník, v němž si vraždy plánoval. „Dnes, zabiju svou manželku a umlátím a udusím své dcery. Pak začne skutečný lov, ale nejdříve moji milovaní,“ napsal si do deníku. Deník navíc obsahoval ještě slova jako 'rozvod' či 'nechat zmizet rodinu'. Těla nebohých dětí měla být v domě naaranžována tak, že vypadala, že se mazlí se svými hračkami. V deníku také stálo, že Anthony se svým milovaným omlouvá a rád by napravil to, co udělal.