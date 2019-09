Dlouhých 30 let vězení vyměřil soud Petře Janákové za to, že ze zištných pohnutek s manželem zavraždila sběratele Evžena a v dalších případech se o vraždu pokusila, či ji připravovala. Jenže v polovině června ji musel propustit, protože se jí zatím neznámým způsobem podařilo otěhotnět. Z vazby ji propouštěl ostravský soudce Igor Krajdl, který se nechal slyšet, že mu to sice radost nedělá, ale zákon mu nedává na vybranou.

Rozhodl se názor soudu na věc sdělit veřejně a otevřeně. „Obáváme se, že by své jednání mohla opakovat,“ řekl tehdy Lidovým novinám. Vedle toho mu dělalo starosti, že soud nemůže ani jinak předejít tomu, aby Janáková neuprchla do zahraničí.

Žena porodila 30. srpna a jak vyšlo najevo, začala také používat jiné příjmení. Jako Petra Nová se patrně snaží ukrýt před spoluobčany, kteří nejsou nijak nakloněni tomu, aby se v jejich blízkosti pohybovala žena s vysokou pravděpodobností recidivy.

Změna příjmení zato potěšila soudce Krajdla. „O změně jména jsme se dozvěděli v evidenci v rámci kontroly jejího pobytu,“ řekl serveru Novinky.cz s tím, že se díky tomu nyní soud včas dozví, kdyby si propuštěná žena nechala vystavit nový pas, aby mohla vycestovat do zahraničí. S občanským průkazem se prý může pohybovat jen na území Evropské unie.

Vycestovat lze i mimo Unii

Není tomu tak ale docela. Některé země přijímají občanský průkaz jako cestovní doklad, i když nejsou členy EU. „Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestám do některých států, které nepatří do Evropské unie nebo do Schengenského prostoru," informují internetové stránky ministerstva zahraničí. To uvádí také jejich výčet: Jde o Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Makedonii, Srbsko a také o Moldávii, a dokonce Gruzii!

Malá cesta kolem světa?

To ale neznamená, že by si Nová-Janáková nemohla užít exotičtější destinace. Také evropské státy totiž disponují řadou území, které se nacházejí tisíce kilometrů daleko od její rodné vlasti. S občanským průkazem lze podle webových stránek cestolino.cz okusit drsnou krásu Faerských ostrovů na západ od Norska, odjet do Gibraltaru (odkud už je to jen skok do Maroka).

Problematičtější, ale teoreticky možné je vyrazit s občankou do Francouzské Guayny navštívit malebné ostrovy Martinik či Guadeloupe v Karibiku, anebo se pokochat drsnou krásou ostrova Réunion v Indickém oceánu, který se rozkládá 870 kilometrů východně od Madagaskaru.

Nejde o úplný výčet. Výběr zemí, kam lze vycestovat jen s občanským průkazem, je ještě širší. Nezbývá než doufat, že se Petra Nová dobrovolně rozhodne žádnou tuto možnost nevyužít a vrátí se po roce stráveném se svým dítětem do cely, aby si odpykala zbývající desítky let svého trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou.