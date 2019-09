Petra Janáková byla odsouzená na třicet let vězení za chladnokrevnou vraždu sběratele Evžena (†50) a za přípravu čtyř dalších mordů. Už delší dobu je však na svobodě, protože ve věznici záhadně otěhotněla a soud ji tak podle platné legislativy musel propustit. Do vězení se nevrátí minimálně rok, aby mohla vychovávat svého syna. Vražedkyně Janáková už porodila: Synovi policisté hned odebrali DNA, prozradila v rozhovoru

Janáková se po propuštění z věznice přesunula k nelibosti místních do Jilemnice, kde bydlí i její matka. Lidé v domě proti vražedkyni dokonce sepisovali petici. Janáková nejspíš i proto změnila vizáž, přejmenovala se na Nová a utekla do Vrchlabí, kde údajně žije její bývalý manžel a jejich společné dítě. Sousedé z ní však měli strach a z její přítomnosti radost rozhodně neměli. „Bydlet někde musí, ale nelíbí se nám to. Je to pro nás obrovský problém. Lidé, co s ní žijí v domě, se bojí a mají velké obavy. I lidé ve městě se bojí," popsal Deníku situaci starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

Medializovaný případ propuštěné Janákové donutil politiky řešit díru v zákoně. V budoucnu by těhotenství nemělo automaticky znamenat propuštění z vězení. Nově by měl o propuštění těhotných žen z vězení rozhodovat soud. Měla by vyrůst i speciální oddělení matky s dětmi ve Světlé nad Sázavou.

„Divím se, že náš právní řád umožňuje její propuštění na svobodu. Malér je, že my jako radnice nemáme jak zasáhnout," dodal starosta s tím, že jsou v úzkém kontaktu s policií, radnice ale takovou situaci neumí nijak řešit. Podle Deníku ale Janáková patrně pláchla znovu. Už 12 dní se prý neobjevila v pronajatém bytě a zmizel i dětský kočárek. Kde je nyní, tak není známo.