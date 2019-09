K tragédii došlo ve čtvrtek 5. září v Děčíně. „Neměli mezi sebou spory, vždycky o synovi mluvil s nadsázkou, říkal, že je to jeho miminko,“ řekl jeden z kamarádů mrtvého muže pro MF DNES. Přátelé se v úterý 10. září se svým zemřelým kamarádem rozloučili v jeho oblíbené hospodě. Mladá maminka Nikol spáchala sebevraždu: Oběsila se na sluchátkách, prozradila příbuzná

Ve sportovním areálu u místní hospody hrál muž pravidelně nohejbal. Jeho syn si sem občas chodil zaházet na koš, ve škole hrál basketbal, i za děčínský mládežnický tým. Podle MF DNES měli sousedé policistům vyprávět, že se z bytu často ozývaly hádky. O syna se staral jen jeho otec, matka mu zemřela před pěti lety.

Byly hádky spouštěčem k tragédii? Policisté k domu vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno. Poté co k místu dorazila první hlídka a záchranáři, muži už nedokázali pomoci. Vyšetřovatelům bylo hned jasné, že se na tragédii podílela jiná osoba. Znalci lhali o smrti Moniky a Klárky ve prospěch Kramného! Soud udělil tresty

Sedmnáctiletý syn podle obvinění vystrčil svého otce z balkónu ve třetím patře. Ten poté nešťastně dopadl na železné tyče od plotu a na místě zemřel. Podle zjištění kriminalistů předcházel pádu konflikt v bytě. Policisté několik minut po příjezdu zadrželi podezřelého.