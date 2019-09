Malého syna po sobě nechala Nikol z Brandýsa nad Labem. Před téměř dvěma týdny se rozhodla dobrovolně odejít z tohoto světa, aspoň tak to vidí policie. "Měli jsme oznámeno úmrtí ženy. Byla nařízena pitva, aby se zjistil způsob smrti. S největší pravděpodobností si žena vzala život sama," řekla bez dalších podrobností serveru TN.cz policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Richard zemřel v brněnské vazební věznici: Policisté ho brutálně zbili, tvrdí bratr

Smrt Nikol tvrdě zasáhla všechny její blízké včetně kamarádů z okruhu milovníků rychlých aut. Ti se pro ni také rozhodli uspořádat spanilou jízdu, která se má konat v sobotu. Mimo jiné také založili transparentní účet na pomoc osiřelému dítěti.

Sociální sítě zaplavily smutné příspěvky, ve kterých lidé na milovanou mladou ženu vzpomínají. Mnoho z nich se ale také přelo o příčině její smrti. Jen málokdo totiž skutečně věří závěrům policie.

Podle jedné příbuzné se ale Nikol skutečně zabila - měla se oběsit. "Na sluchátkách u mě v pokoji," vysvětlila podle TN.cz. "Ještě jsem ji viděla 2 hodiny předtím se smát. Nikdo tohle nečekal."

Sympatická maminka Nikola nečekaně zemřela: Přátelé naplánovali spanilou jízdu a sbírku

"Tohle muselo být z minuty na minutu, v nějakém hodně vážném afektu, kdy byla na úplném dně," píše kamarádka. "Nejde mi do hlavy, proč tohle všechno. Měla jsi toho v plánu moc, ale tohle určitě ne... Teď už Ti jen přeju, ať se tam, kde jsi teď, máš líp a hlavně ať už máš konečně klid, který si zasloužíš!" smutní Kateřina. "Sama jsi měla v srdci neskutečnou bolest, a přes to jsi pomáhala ostatním... Proč nikdo nepomohl tobě? Proč to došlo až tak daleko. Tolik lidí vědělo o tvém trápení...," ptá se Mája.