Beran

V rodinném prostředí panuje docela poklidná atmosféra a hádky nejsou na denním pořádku. Momentálně jste velice aktivní a do svých plánů zahrnujete i svou rodinku. Pokud to počasí dovolí, vyrážíte za dobrodružstvím do přírody. Tam se cítíte nejlépe.