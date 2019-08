Máme zlomená srdce, říká máma Nory (†15): Nahé tělo dívky našli u studánky

Patnáctiletá dívka, která byla kvůli duševnímu postižení obzvlášť zranitelná, přicestovala do Malajsie se svou irskou matkou Meabh (45) a francouzským otcem Sebastianem (47). Rodina bydlela v luxusním ekoresortu v džungli. Rodiče, kteří žijí v Londýně, zjistili, že dívka zmizela, v neděli 4. srpna brzy ráno. Její pokoj byl prázdný a v přízemí bylo otevřené okno. Pátrání bylo velmi naléhavé, protože dívka trpěla postižením, kvůli kterému se o sebe nebyla schopná postarat, ani si přivolat pomoc.

Pátrání mělo tragický konec

Ani cizí zavinění nebylo vyloučeno. Do pátrání po Noře, která zmizela jen v pyžamu, se ihned zapojila malajsijská policie i francouzský a irský konzulát. Dívka měla totiž kvůli rodičům různé národnosti dvě občanství. Po čtyřech dnech navíc otec Sebastian rozhodl, že nálezcům své dcery nabídne 10 tisíc liber a do akce se rázem zapojily i stovky dobrovolníků. Nebylo jasné, zda dívka odešla dobrovolně, anebo byla unesena. Teprve o 9 dní později bylo jasno. Dívka je mrtvá. Nořini rodiče vydali prohlášení, které hovoří o tom, jak se cítí nedlouho poté, co se potvrdilo, že nahé tělo nalezené u malého pramene pouhý kilometr od hotelu patří skutečně jejich pohřešované dcerce.

Jsme naprosto zdrcení

„Rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří pátrali po Noře a vydali při tom ze sebe to nejlepší. Děkujeme všem blízkým i vzdáleným za jejich modlitby a podporu. Nora spojila lidi, zejména z Francie, Irska, Británie a Malajsie, v lásce a podpoře pro svou rodinu. Opravdu se dotkla celého světa,“ stojí ve vyjádření zdrcených rodičů. „Nora je v srdci naší rodiny. Je to ta nejčistší dívka a my ji nekonečně milujeme. Krutost toho, že nám byla odebrána, je nesnesitelná. Máme zlomená srdce. Budeme tě navždy milovat, Noro, “ uzavírá se prohlášení zdrcených rodičů.

Otazníky na tím, k čemu vlastně došlo

Nález dívčina nahého těla v úterý vzal dívčiným blízkým poslední naděje na to, že by Nora mohla nějakým způsobem v džungli přežít. To, že se skutečně jedná o pohřešovanou dívku, potvrdila v úterý večer místního času rodina. Příčina smrti nebyla v té době známa. Má ji určit až lékař po vykonání pitvy. Do té doby nebude jasné, zda dívka byla unesena a zemřela cizím zaviněním, anebo se do lesa vypravila o své vlastní vůli. Záhadou se zdá být i to, jak je možné, že ji pátrači neobjevili, vzhledem k tomu, že se nacházela nedaleko, pouhý kilometr od hotelu, ve kterém byla ubytována. A samozřejmě je tu také otázka, jak vlastně přišla o své pyžamo, ve kterém hotel opustila?