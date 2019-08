Příběh mladé vražedkyně: V 17 letech měla na kontě 17 mrtvol

Ve 13 letech byla vzornou studentkou, pak se nechala vtáhnout do světa chicagských gangů a měla na krku 17 prokázaných vražd, než ji devíti střelami do tváře a hrudníku popravili na schodech domu jejího přítele. Neskutečný příběh Gakirah Barnesové (†17) přináší dokument Secret Life of a Gang Girl (Tajný život holky z gangu).