„Lámal mi kosti. Bil mě, až jsem potratila.“: Simonu 11 roků týral manžel! Policie případ vyšetřuje 5 let!

V roce 2013 Simona M. pocházející ze Slovenska uspávala svého malého synka. Její dcerka dávala nádobí do myčky v kuchyni. Najednou uslyšela velkou ránu a tak se běžela podívat, co se stalo. „Když jsem přišla do obývacího pokoje, našla jsem tam sedět svého manžela. Na otázku co se stalo, odpověděl, že nic. Šla jsem za dcerou do pokoje a našla jsem ji plakat s napuchlou nohou. Řekla, že dávala do myčky nádobí hlasitě a na to se můj muž rozzlobil, chytil ji pod krkem a hodil na stůl,“ napsala Simona na facebook. O jejím případu následně informoval slovenský portál tvnoviny.sk. Takto podal její příběh.

Simona svého manžela konfrontovala. „Začal mě bít pěstmi a následně mi hlavou mlátil o stěnu. Nikdy nezapomenu ten jeho úsměv, když mě bil,“ svěřila se Simona, která se v tu chvíli rozhodla, že začne konat. Manželovu násilnickému chování čelila už dlouhých jedenáct let. Pokaždé však, když ji uhodil, tak se jí následně omluvil a slíbil, že se to víckrát nestane. Jednou skončila v nemocnici se zlomenými žebry, podruhé s frakturou ruky a nohy, jindy s prasklým bubínkem. Manžel ji dokonce napadl, i když byla těhotná. Tehdy přišla o dítě.

Simona však byla jako v pasti. Neměla kam jít a komu se svěřit. „Nikdo mě nevyslechl. Tady v okolí ani nikoho nemám. Rodinu mám daleko. Také jsem se velmi bála, že kdybych odešla, přišla bych o syna,“ řekla Simona pro tvnoviny.sk. V roce 2013 však neskončila v nemocnici sama. Vedle ní seděla její bezbranná dcera. Po incidentu Simona vyhledala pomoc právničky.

„Za pár dní mi zavolal a prosil mě, aby dcera na policii řekla, že si to vymyslela, a já abych všechno stáhla. Když jsem řekla ne, začalo hledání svědků a pomlouvání, které trvá dodnes,“ uvedla Simona v příspěvku na sociální síti. Soud nakonec rozhodl, že se k ní ani její dceři manžel nesmí přiblížit. Syna si však bere na víkendy.

Simona ale stále za minulostí nemůže udělat tlustou čáru. Případ totiž nadále vyšetřuje policie. „Myslela jsem, že když seberu poslední sílu a zavolám policii, tím se to skončí. Ne, neskončí, začíná další peklo. A nejen pro mě, ale i pro lidi, kterým na mě záleží a pomáhají mi,“ napsala Simona.