Muž ze Sokolovska týral svoji matku: Musela se ho i ptát, jestli smí uklidit

Hrůzné chvíle zažívala sedmapadesátiletá žena z Kraslic na Sokolovsku. Její syn ji podle policie od svých patnácti let týral a to zejména psychicky. Sprostě jí nadával a také ji často ponižoval. Peklo zažívala dlouhých osm let. Její utrpení skončilo teprve tehdy, když muže v jeho 23 letech zatkla policie a skončil ve vězení.