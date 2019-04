Žena z Domažlicka brutálně týrala babičku: Všemu přihlížela dcerka, otec je v šoku

„Jsem z toho v naprostém šoku, nedokážu si vůbec představit, že malá byla svědkem něčeho takového,“ řekl deníku Právo otec Josef M. (40). Před dvěma týdny se dozvěděl, že jeho dcera skončila v Robinsonu - speciálním zařízení poskytujícím ochranu a pomoc dětem v tísni. Sociálka ji odebrala matce, která ji měla po rozvodu svěřenou do péče, poté co vyšlo najevo, že žena týrá svou vlastní matku.

„Nejméně od loňského srpna ve společném bydlišti opakovaně psychicky a fyzicky týrala svoji šedesátiletou matku, která je po závažném onemocnění jen částečně pohyblivá. Nadávala jí, fackovala, mlátila pěstmi do hlavy a kopala do žeber. V některých případech použila při napadení dokonce násadu od koštěte,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

20. března babičku zbila takovým způsobem, že seniorka skončila v nemocnici s otřesem mozku a podlitinami po celém těle. Devítiletá holčička byla přesunuta do Robinsona, matku nyní stíhá policie.

Otec se o celé události dozvěděl náhodou - dceru mohl podle soudu vídat jednou za čas, manželka ale podle jeho slov vše tak komplikovala, že kontakt vzdal a posílal jí jen alimenty. "Po každé návštěvě volala, že jsem jí ubližoval nebo že jsem jí něco nedal," tvrdí muž.

"Nevěděl jsem vůbec nic, co se tam děje. Teď se dozvídám šílené věci, třeba že má expartnerka problém s alkoholem, že si v opilosti vybíjela vztek na své matce,“ vysvětlil deníku s tím, že o nastalé situaci ho neinformovaly ani sociální pracovnice. Nyní usiluje o to, aby dceru dostal do péče.

„Musím zjistit, v jakém je vůbec rozpoložení. Bohužel je matkou velmi silně ovlivněna, je pro ni něco jako bůh, co řekne, tak to bude. Abych ji dostal na svoji stranu, musím teď pečlivě zvažovat každý svůj krok, abych jí ještě více neublížil. Rozhodně ale udělám všechno pro to, aby se dcera do péče matky po tom všem nevrátila,“ dodal.