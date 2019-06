Odporný případ týrání zvířat: Pracovníci mlékárny novorozená telata ubili k smrti!

Záběry z obří farmy v americkém státě Indiana natočil v přestrojení člen organizace Animal Recovery Mission, která se dlouhodobě zabývá podmínkami chovu a špatným zácházením se zvířaty.

Video naturalisticky zobrazuje praktiky tamních zaměstnanců, kteří ke svěřeným zvířatům nejeví žádný respekt. Malá telata násilně krmí tak, až se zvířata dusí. Tahají je po zemi za uši nebo ocas. V několika záběrech je i kopou do hlavy a šlapou po nich. V letních vedrech je drží na malém prostoru plném špíny v naprosto nevyhovujících podmínkách připomínajících víc než cokoli jiného trestné lágry. Není divu, že některá telátka toto drastické zacházení nepřežila a skončila v obří jámě plné mrtvol.

Majitel o ničem nevěděl

Farma Fair Black Oaks a mlékárna Fairlife se přitom vždy prezentovaly jako zastánci šetrného chovu a zacházení se zvířaty. Obě firmy patří společnému majiteli Mikeovi McCloskeymu a skandál je o to větší, že zdejší produkty distribuje koncern Coca Cola. Sám majitel se dušuje, že do zveřejnění videa neměl o chování zaměstnanců tušení: „Jsem z toho naprosto znechucen a beru za to plnou zodpovědnost. Takové chování je v přímém rozporu se vším, za čím si jako firma stojíme.“

Vyrazil s nimi dveře

McCloskey dále uvedl, že všechny zachycené zaměstnance okamžitě vyhodil, a traktorista, který pracuje pro třetí stranu dostal na farmu doživotní zákaz vstupu. Farma měla doposud dobrou pověst a často se na ni za zvířaty vypravovaly zájezdy dětí. I přes zodpovědný a razantní postup majitele už ale některé řetězce produkty jeho firem stáhly z pultů.

VIDEO: Aktivisté zachytili naprosto alarmující chování zaměstnanců americké mléčné farmy.