Tyran (32) uvázal psa v lese u stromu. Nechal ho napospas smrti vyhladověním

Ukrutným způsobem se na konci prosince zachoval páníček (32) stafordšírského teriéra z Mimoňska. Pro jeho údajné problémové chování se chtěl psa zbavit a to i přesto, že jej měl již 7 let a za celou dobu s ním ani jednou nepodstoupil výcvik. Místo převýchovy však raději psa odvedl do lesa, kde jej chtěl nechat vyhladovět. Naštěstí jej našel přivázaného ke stromu člověk, který chodí na místo krmit zvěř. Tentýž muž rovněž informoval policii.