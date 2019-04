Liberecká policie truchlí: Opustil je čtyřnohý parťák Cash

Ve věku čtrnácti let zemřel belgický ovčák Cash, který byl po celý svůj život nenahraditelným pomocníkem liberecké městské policie. Jeho majitel na něj bude vždy vzpomínat jako na věrného přítele a skvělého pomocníka při náročné práci.

Cash Vědusk pracoval u policie po většinu svého psího života. „Sloužil od svého prvního roku až do odchodu do důchodu v roce 2014,“ pochlubil se strážník Jiří Kolář, Cashův majitel, pro server Liberecká drbna. Městským policistům prý usnadňoval práci. „Kolegové zjistili, že rčení, že jeden pes vydá za deset policajtů, vážně funguje,“ přiznal zkušený kynolog, který se chovu a výcviku psů věnuje už dvanáct let.

Věrný Cash ale nebude chybět jen policistům, pro které byl kamarádem, ale i rodině Jiřího Koláře. Cash byl totiž primárně jejich pejskem. Doma měl své místečko, kde teď už nebude nikdo polehávat. „Byl to spíš křeslák, měl vlastní křeslo, ve kterém si hověl, tam si to užíval,“ vzpomenul na svého psího přítele strážník v článku Drbny. Po psovi se mu bude stýskat. „Byl jako můj stín. Kam jsem šel já, tam šel i on,“ poznamenal smutně kynolog.

Jako policejní pes Cash nastupoval do akce většinou na sportovní utkání, při rvačkách či výtržnostech. V soukromí se ale účastnil i mnoha soutěží, některé z nich dokonce pořádal právě jeho majitel. Ten sice v současné době smutní, ale doma má naštěstí další rozptýlení. „Máme ještě jednoho malého dvanáctiletého psíka,“ uvedl pro Drbnu Kolář.

Na dotaz, zda Jiří Kolář plánuje policistům pořídit a vychovat dalšího parťáka, odpověděl, že netuší. Pracuje totiž v současné době „pouze“ na operačním středisku a tak by možná případné štěňátko koupil jen pro soukromé účely.