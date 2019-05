Ztýraná zvířata se konečně podařilo odvézt ze zoo smrti: Nad jejich přežitím visí otazník

Traumatizovaní lvi a další zvířata byli konečně vysvobozeni z pekelné zoo v albánském Fieru. Celý svět zděsily záběry ze safari parku, na nichž byli podvyživení a nemocní lvi. Oni i další zvěř žili v otřesných podmínkách.

Žili v malých a špinavých klecích

Klece byly malé a špinavé. Bylo vidět, že žádné zvíře nedostalo péči, kterou potřebovalo. Nyní byli tři lvi, voduška velká, čtyři jeleni, liška, zebra a želva zachráněni. Před přepravou byli uspáni, dočasně pak skončili ve veřejné zoo v Tiraně. Zoo z pekla! Zvířata hladoví a trpí. Zachránci čekají na povolení. Úřady ale mají času dost

Tam jim byla poskytnuta první zdravotní péče. Nyní jsou na cestě do Nizozemska, kde budou žít v místní zoo. Ta má mnohem lepší a větší výběhy, které lépe imitují přirozené prostředí zvířat, uvedl web The Sun. Na vysvobození zvířat se podílela organizace Four Paws (Čtyři packy).

