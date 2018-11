Blesk tlapky udeřily na množírnu labradorů: Psi měli falešné pasy, policie zmáčkne veterináře

Na případ nechtěně upozornil sám množitel Josef H., který se do svých špinavých obchodů pokusil zatáhnout i Blesk. Chtěl zveřejnit inzerát na prodej 50 labradorů a retrívrů. Redaktorky Blesk tlapek se prostřednictvím sdružení SOS for PETS spojily s německou organizaci Vier Pfoten a od množitele fiktivně odkoupily 25 psů, které okamžitě předaly veterinářům a policii. Ta vzápětí u Josefa H. udělala razii, při které odebrala a do útulku převezla dalších 10 psů, kteří na tom byli nejhůře.

Kam zmizela štěňata?

„Odebraní psi jsou vážně nemocní. Jsou podvyživení, mají nádory, kožní problémy, průjmy. Jeden z nich bohužel uhynul. Jedna fena je březí, další je těsně po porodu, teče jí mléko, její štěňata jsme ale nikde nenašli. Bůhví, co s nimi udělal,“ řekla Birgitt Thiesmann, předsedkyně organizace Vier Pfoten, která právě v těchto dnech jedná o problematice množíren v Bruselu.

Falešné pasy

Potvrdilo se navíc, že v pořádku nebyly ani pasy potřebné k převozu do Česka, které nám při fiktivním prodeji psů množitel vydal. „Byly falešné. Nesouhlasila ani data očkování. Je proto pravděpodobné, že se na těchto špinavých obchodech podílel i veterinář, který pasy vystavil,“ uvedla předsedkyně SOS for Pets Danuše Herpe Jugmannová. „Doufáme, že se proto k soudu podaří pohnat i jeho,“ dodala.

Němečtí ochránci se teď pokouší zajistit náhradní péči pro zbytek zabavených psů. O dalším osudu množitele Josefa H. rozhodne policie a státní zastupitelství.

