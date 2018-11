Zbídačené psy našli u silnice na Klatovsku. Aranka možná rodila i třikrát ročně

Aranku a Mopyho našli uprostřed noci na silnici u Klatov. Fenka anglického buldoka a mops skončili v klatovském útulku. Podle vedoucí zařízení to vypadá, že oba nalezenci pochází z množírny. Našli je totiž v žalostném zdravotním stavu: Aranka má zdeformované nohy a Mopy je slepý.

Podle vedoucí klatovského útulku Miloslavy Šeflové je téměř nemožné, aby dvojice majiteli samovolně utekla. Je přesvědčená, že obě zvířata u silnice někdo vyhodil. „Ten stav, když přišli, byl hrozný. Mopy má neléčený šedý zákal, a proto je slepý. Aranka sotva chodí. Já se přikláním k tomu, že se s tím nenarodila, ale žila celý život v kleci a měla minimálně pohybu,“ popisuje stav obou zvířat Šeflová.

Arance je odhadem sedm let a kolikrát během života porodila, to si nikdo netroufá odhadovat. Podle Šeflové je možné, že rodila i třikrát do roka. „O tom se mi ani nechce mluvit, protože když jsem se jí podívala na bříško, tak mě vzal vztek. Takhle opravdu nevypadá fena, která je po jednom porodu. Podle stavu cecíků jich muselo být opravdu víc,“ zlobí se ošetřovatelka.

Vedoucí útulku musí oba nalezence krmit třikrát denně. | Kateřina Lang

Obě zvířata zřejmě pochází ze stejného místa a podlomené zdraví má i mops. „Ty oči jsou opravdu zanedbané a to nemluvím o tom, kolik měli na sobě blech a dalších parazitů. Srst měli mastnou a slepenou, že se na ně nedalo ani sáhnout a to nemluvím o zápachu,“ zmínila Šeflová.

„U misky jsou jako šílení“

Oba psi přišli do klatovského útulku silně podvyživení. Krmení dostávají po menších dávkách třikrát denně, aby si jejich organismus opět zvykl na potravu. „Nechci se domýšlet, čím je kdo krmil. Vypadá to, že neznají vůbec maso. Navíc jsou oba u misky jako šílení, i přesto jak často je krmíme, stále hltají,“ uvedla vedoucí útulku.

Oba nalezenci potřebují přibrat a také se naučit základní věci jako je venčení mimo pelíšek. Ani jeden z nich nezná procházky nebo mazlení. Případ už řeší policie klatovští policisté celý případ prošetřují a pátrají po původním majiteli, který by mohl být obviněný z trestného činu týrání zvířat. Podle vedoucí útulku je zvláštní, že zvířata nikdo nepoznává.

„Aranka je specifický pes a nikdo ji nikdy neviděl, třeba nějaci sousedi nebo lidi z ulice. To napovídá k tomu, že pochází z množírny, kde byla hodně dobře schovaná. Já si ale dám tu práci a majitele si najdu. Tohle nikomu nesmí projít,“ pohrozila.

Aranka i Mopy budou časem hledat nové domovy. Pro oba by byl ideální život v domku se zahradou a možností spát uvnitř.

