Čivavy od množitelky z Psár našly domovy. Milující náruč má i slepá Corinka

Obou fenek se zpočátku ujal spolek Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek, který jim zajistil dočasné domovy a veterinární péči. Nyní už jsou Aira i Corinka u svých nových majitelů a užívají si lásky, kterou u množitelky zřejmě nepoznaly.

Aira a Corinka jsou máma z dcerou | Jana Ulrichová

„Spí s námi v posteli“

Starší Aira, která je matkou Corinky, žije nyní v Lomnici nad Popelkou v rodinném domě se zahrádkou. „Spí s námi ale v posteli,“ řekla její nová majitelka Veronika Patková. Dodala, že má i psího parťáka, kříženku špice a borderkolie, kterou si rodina vzala před rokem z útulku.

„Ze začátku na ni vrčela, od druhého dne už ale byly kamarádi, honí se spolu a dovádí. Přátelí se i s kocourky, které také máme,“ řekla paní Veronika. Airy se podle svých slov ujala proto, že jí jí bylo líto. „Chtěla jsem jí dát pěkný domov, už si chudák asi vytrpěla dost,“ vysvětlila.

Aira je v novém domově šťastná | archiv rodiny

Láska od pohledu

Šťastná je už i Airy dcera, slepá Corinka, která našla nový domov na Chrudimsku. „Když jsem ji viděla na facebooku, hned jsem se do ní zamilovala. Byla to láska na první pohled,“ řekla její majitelka Hana Tomíková. Svůj handicap zvládá Corinka dokonale.

„Od první chvíle tu byla jako doma. Běhá jak čert, i když občas do něčeho narazí. Roztrhala už ovčí kůži, kterou jsme měli v ložnici, manželovy boty, nakousala válendu. Přitom je to velký mazel,“ řekla paní Hana, která má kromě Corinky ještě tři další pejsky z útulku, kteří slepou čivavu hned přijali k sobě do smečky. „Máme ji opravdu hrozně rádi,“ dodala.

Milující náruč už má i slepá Corinka | archiv rodiny

Bez očkovacích průkazů

Obě fenky prodala množitelka figurantům Blesk tlapek na ulici v Psárech přímo před tamním městským úřadem za 5000 korun, a to bez očkovacích průkazů a bez dokladu o zaplacení.

Na popud figurantů podepsala sice kupní smlouvu, uvedla na ní ale jiné jméno. O tom, jak jsou na tom fenky zdravotně, zcela pomlčela. Zapomněla dokonce uvést, že mladší z nich je slepá!

Nechala je trpět ve vedrech a zmizela. Psi množitelky naříkají ve sklepě a v oknech

Psy na několik dní zavřela

Reportérky podaly na množitelku Dvořákovou už dva podněty krajské veterinární správě. A to nejen kvůli prodeji nemocných psů bez očkovacích průkazů, ale i proto, že v těchto dnech odjela a psy nechala několik dní ve vedrech zavřené v domě. Nejdříve je držela v přízemí, kde je sousedé viděli štěkat a naříkat za zavřenými okny, a pak je přemístila do malého prostoru v tmavém sklepě.

Oba podněty u středočeská Krajská veterinární správa prověřuje.