Klece až ke stropu, vyděšení psi na pletivu. „Chov“ množitelky z Dražkova vyděsil zájemce

Paní Ludmila si jako jedna mála si loni jela pro pejska přímo do domu Ivety Faltysové. „Měla otevřená okna. Když jsme nahlédli dovnitř, zhrozili jsme se. Viděli jsme klece naskládané na sobě až do samého stropu. To nás zarazilo. Psi neměli žádnou podestýlku, leželi na pletivu. V každé kleci jich bylo čtyři až pět. Nechápala jsem, jak těm nahoře dávala vodu a krmila je,“ popsala otřesný pohled paní Ludmila. Dodala, že když se na to poté chovatelky zeptali, řekla jim, že jim do toho nic není, že je to její věc.

Tyto záběry na klece v domě v Dražkově přišly do pošty Blesk tlapek. Redakce se je rozhodla publikovat ve veřejném zájmu. Předává je policii | čtenář

Porušuje zákony

„Manžel řekl, že to je na ohlášení na krajskou veterinární správu. Ona mu na to odpověděla, že ta tam byla několikrát a vždy konstatovala, že má vše v pořádku,“ uvedla. To ale není pravda. Podle vyjádření mluvčího Státní veterinární správy Petra Vorlíčka nacházeli veterinární inspektoři v chovu v Dražkově opakované problémy a porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a veterinárního zákona.

Zjistili nevhodné podmínky chovu, zejména nedostatek místa pro psy, nedostatečné venčení, nedostatečnou socializaci zvířat a z toho vyplývající bázlivost, a to především u štěňat. Nelíbila se jim ani prašnost prostředí, neodklízení exkrementů a s tím spojený zápach. Vyměřili jí proto několik pokut a přestupek pak postoupili k řešení do Pardubic.

Na základě toho nyní množitelka počet psů zredukovala, a to z původních 140 na 70, a klece už nemá navršené na sobě až ke stropu.

Léčba Máni z množírny stála přes 100 tisíc. Utraťte ji, šokovala „chovatelka“ majitele

Ustrašený, plný červů

Půlroční štěně kokršpaněla, které si paní Ludmila od Ivety Faltysové koupila pro svou maminku, stálo 1500 korun. „Na první pohled to byl kříženec, byl ustrašený, stejně jako ostatní štěňata, která nám ukázala, abychom si vybrali. Bojácný byl i poté, co jsme si ho přivezli domů. Trvalo půl roku, než jsme ho strachu zbavili,“ řekla.

Pejsek se podle ní bál všeho, zametání, bouchnutí dveří, zvýšeného hlasu. Když chtěla po chovatelce granule, na jaké je zvyklý, dozvěděla se prý, že krmí rozmočeným pečivem. Pejsek, kterému dali jméno Ben, byl navíc plný červů, odčervovat ho museli opakovaně.

Ben byl ustrašný, strachu ho nová rodina zbavovala půl roku | archiv rodiny

Hrozí vězení?

O chov Ivety Faltysové se zajímá policie. „Přijali jsme dvě oznámení na týrání zvířat, “ řekla policejní mluvčí Markéta Janovská s tím, že případ vyšetřují pro podezření ze zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Rozhodující bude nezávislý znalecký posudek, který už policisté obdrželi. Jasno by podle mluvčí mělo být zhruba do měsíce, kdy vyšetřovatel rozhodne, zda jde o přestupek nebo trestný čin. Pokud by šlo o trestný čin, hrozilo by chovatelce v případě prokázání viny až 2leté vězení.