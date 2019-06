Léčba Máni z množírny stála přes 100 tisíc. Utraťte ji, šokovala „chovatelka“ majitele

„Dosud se žádný z kupujících na chovatelku neobrátil s tím, že by byl podveden nebo klamán. Pokud chovatelka nabízí k prodeji i křížence, tak na tuto skutečnost kupujícího výslovně vždy upozorní předem. Navíc všichni psi bez průkazu původu jsou považování za křížence,“ uvedl právní zástupce Ivety Faltysové Michal Neruda.

Přitom ale například Lucie Sodomková z České Třebové, která poté, co si u ní koupila psychicky nevyrovnaného křížence Supího, s nímž si kvůli jeho ustrašenosti nemůže ani po roce vyjít na procházku, na ni podala stížnost a podnět krajské veterinární správě. Ta jí následně informovala o tom, že u chovatelky zjistila porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Supí se stále krčí při zemi, bojí se i pohlazení | Jana Ulrichová

Utraťte ji

Řešit problém s vážně nemocným buldočkem, který má vrozenou vadu srdce a dermatitidu, chtěla i Veronika Žúborová z Prahy. „Chovatelce jsem volala hned, jak jsem se dozvěděla, že má Máňa něco se srdíčkem. Napřed nevěděla, kdo jsem a jakého psa jsem si od ní brala. Pak mi řekla, ať ji necháme utratit a přijedeme si pro jiného psa. Řekla jsem, že chci zpět peníze, že od ní už žádného jiného psa nechci. Pak mi řekla, že má psy zdravé, položila mi telefon a pak už jsem se jí nedovolala, zřejmě si změnila číslo,“ popsala žena, kterou už léčba dnes 5leté fenky vyšla na více než 100 000 korun.

Máňa má srdeční vadu a navíc trpí dermatitidou, bere proto velké množství léků | Jana Ulrichová

Kříženci za tisíce

Také cena, za níž Iveta Faltysová své podivné křížence prodává, je podle právníka v pořádku. „Běžná cena francouzských buldočků bez PP činí 10 až 15 tisíc korun. Chovatelka pejsky nabízí za poloviční cenu. Do inzerce nabízených pejsků vždy zadává jejich aktuální fotografie, případně informaci o tom, že se jedná o křížence,“ tvrdí.

To ale vyvrací Kateřina Martínková z Hradce Králové. „V inzerátu nabízela francouzského buldočka. To, že jde o křížence, nám řekla až, když jsme se začali podivovat nad jeho delším čenichem a vyššíma nohama. Tvrdila nám, že takoví psi jsou zdravější,“ řekla.

Až 160 psů v domě! Množitelka z Pardubicka podle veterinářů týrá, dostává ale jen pokuty

Očkování před narozením

Všichni, s nimiž Blesk tlapky mluvily, se shodovali na tom, že v pořádku nejsou ani očkovací průkazy, které Iveta Faltysová vydává. Reportérkám se například ozvala žena, která si přála zůstat v anonymitě, poskytla ale očkovací průkaz, z něhož vyplývá, že pes, kterého od množitelky koupila, byl očkován rok před svým narozením! Narodil se totiž 15. 1. 2018, první očkování ale absolvoval už 19. 3. 2017! Přeočkovat doporučili veterináři i Lucie Sodomkové a Veronice Žúborové, protože jim data očkování neseděla.

„Museli jsme naši Lordag znovu přeočkovat. Veterinář nám totiž řekl, že tomu, co je v očkovacím průkazu nemůžeme věřit, neseděla tam podle něj data vakcinace,“ popsala stejnou zkušenost i Kateřina Martínková. I to ale Iveta Faltysová ústy svého právníka popírá.

Jedna z majitelek psů, která si přála zůstat v anonymitě, Blesk tlapky ale její totožnost znají, poskytla reportérkám očkovací průkaz vydaný Ivetou Faltysovou, ze kterého vyplývá, že pes byl očkován téměř rok před svým narozením | Jana Ulrichová

Porušila dva zákony

Ivetu Faltysovou sleduje krajská veterinární správa už od roku 2009. „V letech 2016, 2017 a 2018 veterinární inspektoři v chovu nacházeli opakované problémy a porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a veterinárního zákona,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Dodal, že zjistili nevhodné podmínky chovu, zejména nedostatek místa pro psy, nedostatečné venčení, nedostatečnou socializaci zvířat a z toho vyplývající bázlivost, a to především u štěňat. Nelíbila se jim ani prašnost prostředí, neodklízení exkrementů a s tím spojený zápach. Vyměřili jí proto několik pokut a přestupek pak postoupili k řešení do Pardubic.

Množitelka Iveta Faltysová (vlevo), která provozuje klecový koncentrák, prodává křížence a nijak se tím netají. Chce ale za ně tisíce korun | Jana Ulrichová

Jak rozhodne policie?

O chov Ivety Faltysové se zajímá policie. „Přijali jsme dvě oznámení na týrání zvířat, “ řekla policejní mluvčí Markéta Janovská s tím, že případ vyšetřují pro podezření ze zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Vyšetřovatel si nechal zpracovat nový, nezávislý znalecký posudek, který už obdržel. „Nyní bude probíhat vyhodnocení posudku a důkazů,“ uvedla. Jasno by podle ní mělo být zhruba do měsíce, kdy vyšetřovatel rozhodne, zda jde o přestupek nebo trestný čin. Pokud by šlo o trestný čin, hrozilo by chovatelce v případě prokázání viny až 2leté vězení.