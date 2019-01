Loxe oslepila ostraha „pepřákem“. Následky si ponese po zbytek života

Pepřovým sprejem zpacifikoval pracovník ostrahy jedné firmy na Tachovsku mladého křížence labradora. Psa, který se tam zaběhl, zahnal na záchodky a tam mu nastříkal dávku přímo do čumáku. Zvíře z toho bude mít následky zřejmě napořád.

Pracovníkům útulku, které na místo přivolala policie, se zásah ochranky ani trochu nelíbil. „Pes nebyl vůbec agresívní, je to odrostlé štěně, které okamžitě spolupracuje i s cizími lidmi. Určitě nebylo zapotřebí ho takto zpracifikovat. Když si ho kolega přebíral, měl pes oteklé oči a krvácel z čenichu. Měl ho celý sedřený, jak se pokoušel škrábáním účinku spreje zbavit,“ popsala provozovatelka útulku Gabriela Jägrová. „Měl toho na sobě tolik, že to z něj ještě několik dní doslova sálalo,“ dodala.

Lox je odrostlé, přátelské štěně | útulek Tachov

Musí na neurologii

Práce s Loxem, jak zraněnému psovi začali v útulku říkat, byla velmi těžká, každý, kdo mu chtěl třeba jen vyklepat deky, se okamžitě dusil, všem slzely oči. Po dvou dnech se útulku ozvala paní, která se rozhodla nabídnout Loxovi dočasný domov. Loxe vykoupala a teď o něj pečuje. Přitom se ukázalo, že pes špatně vidí. Nepozná, že u něj stojíte, zjistí to, až když se ho dotknete nebo na něj hlasitě promluvíte. „Na oční klinice poškození zraku nepotvrdili, odkázali nás ale na neurologii, kde v nejbližších dnech podstoupí vyšetření,“ uvedla provozovatelka útulku.

Důvěru v lidi neztratil

Lox je podle ní jinak zcela zdráv, drsný útok, kterému byl ve firmě vystaven, jej naštěstí nijak psychicky nepoznamenal, na lidi kvůli tomu nezanevřel. K případu byla volána i policie, která se jím ale dál nijak nezabývá. V útulku jsou přesto předsvědčeni, že zákrok pracovníka ostrahy byl přehnaný. „Pokud vyšetření na neurologii ukáže, že zdravotní komplikace má Lox v důsledku útoku pepřovým sprejem, budeme po tomto zaměstnanci požadovat proplacení veterinárních nákladů,“ řekla vedoucí útulku.

Lox je krásný kříženec labradora | Jana Ulrichová

Potřebuje hodně pohybu

Lox je asi 2letý kříženec labradora, je to velmi veselý, optimistický a temperamentní pes. Teď ho ještě čeká očkování a vyšetření na neurologii, pak už ho bude útulek nabízet k adopci. Lox by se nejlépe hodil k mladším aktivním lidem, kteří by mu věnovali veškerý svůj volný čas a byli ochotni s ním běhat venku. V bytě, kde je teď dočasně umístěn, nic neničí, je čistotný. Snese i ostatní psy, přednost ale dává nekonfliktním fenkám.