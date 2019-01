Britu zaházeli v rouře kamením, měla tam zemřít. Teď se zotavuje v útulku

Peklem si prošla kříženka německého ovčáka, kterou někdo v závěru loňského roku nacpal v pražském Karlíně do odpadní roury a oba její konce zaházel kamením a sutí. Naštěstí se ji podařilo zachránit. Blesk tlapky ji navštívily v trojském útulku, kde se teď zotavuje.

Asi si lze jen stěží představit, co si musela fenka, která v útulku dostala jméno Brita, v osudný den prožít. Objevil ji muž, který tam venčil svého psa. Právě ten fenku uvězněnou v rouře vyčenichal. Pejskař okamžitě přivolal strážníky a odchytovou službu, kteří fenku společně vysvobodili a převezli do útulku. Tam se jí teď věnují s maximální péčí.

Brita se teď zotavuje v trojském útulku | Jana Ulrichová

Tyrana nenašli

Protože bylo jasné, že se fenky chtěl někdo tímto ohavným způsobem zbavit a nechat ji v rouře zemřít, podali hned strážníci na policii oznámení o týrání zvířat. „Bohužel se nepodařilo najít nikoho, kdo by za to mohl,“ řekl vedoucí útulku Václav Steinbauer. Brita je přitom podle něj perfektní. „Zdravotně je naprosto v pořádku. Je ale zatím stále ještě vyděšená, nemá ráda cizí lidi a nemá ráda rychlé pohyby. Znamená to, že jakmile zvednete ruku, zaujme obranou pozici,“ řekl.

Z těchto štěňat někdo udělal „vánoční odpad.“ Přežila jen náhodou. Najdou lepšího majitele?

Potřebuje ještě čas

S lidmi, kteří o ni v útulku pečují, ale komunikuje, potřebuje jen čas, aby na trápení, kterým si prošla, zapomněla, a pochopila, že tady už jí nikdo ubližovat nebude. Hodně tomu pomáhají piškoty, kterými ji v útulku uplácí. S chutí si je vzala i od reportérek Blesk tlapek.

Jen těžko si lze představit, čím si tento krásný pes prošel | Jana Ulrichová

Musí si sednout

V útulku se bude Brita zotavovat ještě zhruba 14 dní. Pak už bude moci odejít do nového domova. Zájemce, který by se jí chtěl ujmout, za ní ale bude muset nějaký čas do útulku docházet. „Dvakrát, třikrát spolu budou muset jít na procházku. Když si takzvaně sednou, bude s ním pak moci odejít,“ řekl vedoucí útulku.

Lásku oplatí

Nejlépe jí podle něj bude u starších lidí na zahrádce u domu, nehodí se do hlučné početné rodiny, protože po tom, čím si prošla, potřebuje spíše klid. „Potřebuje někoho, kdo se jí bude maximálně věnovat, někoho, ke komu bude moci přilnout. Je to přesně ten typ psa, který když takového člověka najde, položí za něj život,“ dodal.

Máte k případu nějaké nové informace a nebo víte, kdo mohl tuhle ohavnost spáchat? Ozvěte se nám! Náš e-mail je tlapky@cncenter.cz