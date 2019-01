Podvyživená štěňata vyhodili z auta. Podařilo se je zachránit, teď hledají domov

Štěňata, která pak v útulku dostala jména Loki a Dante, byla naštěstí v pořádku. Byla ale podvyživená. „Měli vystouplou páteř, žebra a kyčle a měli obrovská bříška od začervení,“ popsala jejich stav Gabriela Jägerová, provozovatelka tachovského útulku U Šmudliny, kde se štěňat ujali.

Zajistili jim dočasnou péči, díky tomu se rychle dostali do dobré fyzické i psychické kondice. „Krásně přibrali, socializovali se, naučili se dělat potřebu venku a chodit na vodítku. Teď je čeká ještě očkování a pak už jim budeme hledat nové domovy,“ dodala Jägrová.

Roztomilá štěňata se v dočasné péči zotavila | Jana Ulrichová

Potřebují lásku a klid

Oba nalezenci jsou pejskové, jsou jim 2 až 3 měsíce. Jsou to kříženci, v útulku odhadují, že budou menšího nebo středního vzrůstu. Hodí se do tepla, do postele a na gauč, na což jsou už zvyklí z dočasné péče. „Rozhodně se nehodí celoročně někam ven k boudičce. Nejvhodnější by pro ně byla klidnější rodina bez malých dětí, protože křik a rámus by je mohl stresovat, nejsou na to zvyklí, teprve poznávají svět a nových věcí se ještě bojí,“ popsala provozovatelka útulku. Každý z psích kluků může jít do jiného domova, jejich společná adopce není podmínkou.

Z těchto štěňat někdo udělal „vánoční odpad.“ Přežila jen náhodou. Najdou lepšího majitele?

Tyranovi to prošlo

Příípad vyhozených štěňat prověřovala také policie. Bohužel žena, která toho byla svědkem, byla natolik v šoku, že si nezapamatovala ani typ auta, ani její poznávací značku. „I když nám pak lidé volali, a dávali různé tipy, nepodařilo se nic prokázat, takže to někomu, k naší obrovské lítosti, prošlo,“ řekla provozovatelka útulku.

Zájemci, kteří by se chtěli Lokiho nebo Danteho ujmout, mohou volat do tachovského útulku na číslo 724 583 768 nebo psát na email psiutulekusmudliny@seznam.cz.