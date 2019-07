Lucince (9) z Trutnova potrhala doga obličej! Tohle je jen přestupek, šokoval soud

Bylo 4. ledna 2017 odpoledne, Lucinka si s kamarády hrála venku na sněhu. Zrovna seděla na bobech a kamarádi ji táhli za sebou, když na ni zaútočila asi šedesátikilová tibetská doga, kterou majitel prý vypustil z pozemku, aby se vyvenčila.

Holčička si fenu, která k ní sama přišla, pohladila na hlavě a zádech. V tu chvíli jí pes zaútočil přímo do obličeje. "Dcerka si prošla peklem a nebýt cizí osoby, která psa odehnala, tak si ani nechci představit, jak by to dopadlo," vysvětlil její otec Vlastimil. Holčička skončila v nemocnici.

Pes pokousal chlapce (13), který ho dráždil: Majitelka trestu unikne! Příbuzní nikoliv

Ztráta zraku a doživotní jizvy

Chvíli po útoku zvonil její mamince Lucii telefon, volala jí právě dcerka, jenže z telefonu se ozval cizí mužský hlas. "Říkám: 'Jakto že máte její telefon, co tohle je jako!' A on: 'Paní, prosím Vás, malou napadl pes, utíkejte do nemocnice.' V tu chvíli se ve mně vše zastavilo," popisuje Lucie. V nemocnici byla nakonec dřív než sanitka s její dcerou. Když přijeli, byla Lucinka celá zakrvácená a potrhaná.

Na sále strávila několik hodin, kdy se jí lékaři snažili zachránit obličej i zrak. Když se druhý den holčička probudila, neviděla. Zrak se jí naštěstí po pár dnech vrátil. Jizvy na obličeji jí ale zůstanou už patrně navždy.

Dítě pokousali psi: Syn z šoku začal štěkat, tvrdí jeho otec

Lucie se krátce po útoku zhroutila. Její bývalý manžel a otec Lucinky Vlastimil se okamžitě vrátil z dovolené ve Spojených státech. "Nemohl jsem myslet na nic jiného, než jak dcerce pomoci. Zoufale jsem se modlil, ať je v pořádku," říká s tím, že viděl pouze fotografie potrhané dcery.

Místo roku ve vězení jen přestupek

Útok agresivního psa šetřila policie, majiteli hrozil až rok ve vězení. Jenže přišla pro rodinu další rána - okresní soud v Trutnově a pak i Krajský soud v Hradci Králové věc podle Vlastimila prostě smetl ze stolu. "Prý nejsou zranění tak vážná, aby to řešil soud a dal to na přestupkové!" uvedl otec. "Majitelé dogy dali dcerce za dveře čokoládu, ale jinak nic!!! Žádná pomoc a žádné řešení! Vše jen přes právníka, aby náhodou neudělali chybu."

Oba rodiče jsou výsledkem jednání značně rozčileni a žádají spravedlnost. "I přes to všechno, co se dcerce stalo, miluje pejsky. První, co řekla, když se probrala po operaci, bylo, že nechce, aby se pejskovi něco stalo," vypráví Vlastimil. Lucie dodává, že holčička stále o otřesném zážitku není schopná mluvit: "Ještě dnes, když se jí zeptáte, brečí." Zpočátku se Lucinka i styděla chodit ven a měla noční můry.

Jozefa s vnoučkem (1) brutálně napadli agresivní psi: Statečný dědeček bránil dítě vlastním tělem

"Za trestný čin je považován takový útok, kdy jeho následek způsobí buď hospitalizaci, nebo nutné léčení víc než 7 dnů. Pokud ale soud došel k závěru, že se o trestný čin nejedná, potom to soudní rozhodnutí je nutné respektovat. Je to smutný případ, kdy ti rodiče nemají moc šancí něco udělat, ale pokud jsou přesvědčeni, že je rozsudek nespravedlivý a že byla porušena jejich lidská práva, pak bych se nebál obrátit na Ústavní soud," sdělil Blesk.cz renomovaný pražský advokát Jan Černý. "Pokud by věc byla vyhodnocena jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti, je sazba až 1 rok."