Hasič Jiří (†57) zemřel při nehodě cisterny: Řidič, který přišel o nohu, dostal podmínku

"Je to tragédie pro všechny zúčastněné, je potřeba ale tento případ také nějakým způsobem ukončit. Došlo k závažnému fatálnímu následku," uvedl soudce Lubomír Kozák. Přihlédl k tomu, že muž byl dosud bezúhonný, k činu se doznal a projevil upřímnou lítost. "Za této situace stačí trest symbolický. Máme za to, že úhrnný trest za oba přečiny je k nápravě obžalovaného postačující," doplnil soud. Muži uložil i zákaz řízení na 1,5 roku a náhradu škody 150.000 korun.

Žalobce Tomáš Horák uvedl, že jde hlavně o ponaučení. "Šlo o klíčovou událost, spěchali na pomoc. Ale platí fyzikální zákony. Při školeních se vždy apeluje na to, že rychlost musíme přizpůsobit podmínkám i situaci. Je hlavně nutné dojet na místo, abychom mohli pomoci. Vyhodnocení situace řidičem nebylo dobré," uvedl státní zástupce. Obhájce žádal ještě o mírnější potrestání.

Hasič ze Šumperska jel k zásahu moc rychle: Z tragické nehody viní řidiče, který přišel o nohu

Nehoda se stala v srpnu u Libivé, hasiči v osudnou chvíli jeli k dopravní nehodě ve Studené Loučce. Cisterna se zapnutými majáky dostala v zatáčce na mokré silnici v osmdesátikilometrové rychlosti smyk. Podle žalobce měl řidič vzhledem k podmínkám, které panovaly, situaci předvídat. Vůz vjel do protisměru, kde se střetl bokem s osobním autem. Cisterna se poté přetočila na bok, sjela do koryta potoka a nakonec narazila do stromu.

Petr M., který je u hasičů 11 let, je stále v pracovní neschopnosti, učí se chodit s protézou. "Dopravní nehodu jsem očividně způsobil, je mi to líto, co se stalo, hlavně kamaráda, který tam zůstal, bohužel z nehody si nic nepamatuju. Moc mě to mrzí, nemělo se to stát," uvedl. Podle jeho kolegů nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohlo něco stát, osudná jim byla zatáčka na mokrém asfaltu. "Péťa se snažil rychle reagovat, točil volantem, ale to už jsme jeli do protisměru. Pak už to bylo rychlé, auto šlo na bok a velmi rychle jsme se zastavili," doplnil svědek.

Podle řidiče osobního auta, se kterým se cisterna střetla, jel vůz poměrně rychle. "Když jsem viděl cisternu před zatáčkou, už jsem viděl, že budeme ve špatné situaci. Zbrzdil jsem na 40 kilometrů v hodině. Lízlo nás to po levé straně. Jejich rychlost mi připadala velmi vysoká," vypověděl.

Po tragické nehodě vyhlásili odboráři hasičů na podporu rodiny zemřelého a těžce zraněného hasiče veřejnou sbírku, lidé přispívali na dva transparentní účty. Sbírka byla ukončena na konci listopadu. Na každý z obou účtů lidé poslali více než 1,2 milionu korun. Velitel hasičů Jiří Rýznar, který kolizi nepřežil, byl vyznamenán in memoriam medailí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.